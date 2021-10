A Covid teszt lett a világútlevél

Ausztria megengedőbb, ott használhatjuk a védettségi igazolványt és a Covid tesztet is. Sőt, ez utóbbi tekintetében annyira nagyvonalúak a sógorok, hogy a határ akár teszt nélkül is átléphető, amennyiben rendelkezik a turista egy aznapi regisztrációs papírral egy osztrák tesztponthoz. Ott pedig ingyen megcsinálják a tesztet, ha igazolja az érintett, hogy Ausztriában foglalt szállást.

A magyarok által egyik legkedveltebb turistaközpontban, Murauban, a főtér közelében található sörgyárban rendezték be a tesztpontot, ahol kellemes komló illatban tesztelhetünk. A szervezés példaértékű, három adminisztrációs asztalnál lehet jelentkezni, zéró sorban állás, ha pedig valaki nem tud németül, akkor magyar nyelvű útmutatók segítik az eligazodást. Az adminisztrációt követően, az orrból vesznek mintát és már lehet is tovább indulni. A folyamat, belépéstől kilépésig, néhány percig tart mindössze. Az eredményt SMS-ben, vagy e-mailben néhány órán belül küldik a „páciens” után. A procedúra kifejezetten kellemes és jókedvű élményt hagy maga után, ami talán a sör illatának köszönhető, vagy az ott dolgozó fiatalok rendkívüli kedvességének.

Magyarországon a világjárvány kezdetén a legutolsó helyeken kullogtunk a tesztelések számát tekintve. Az itthoni hatóságok nem nagyon hittek a tesztekben, mondván nem mindig mutatja ki a fertőzést. 2020. szeptember 21-én a parlamentben az azonnali kérdések órájában az ellenzék hiába követelte Orbán Viktortól a tömeges és ingyenes tesztelést. A miniszterelnök akkor úgy vélte, akinek tesztre van szüksége, az kérje a háziorvosától, ami ingyenes, másoknak pedig maradt a hatósági áras 19 500 forintos verzió.

Tény, hogy a teszt, főként a fertőzöttség korai szakaszában, nem mutatja ki a vírus jelenlétét, mert az később jelenik meg az orr és nyálkahártyában, viszont két nagy előnye is van egy előre és egy hátra mutató. Egy teszttel, amennyiben az kimutatja a vírus jelenlétét, meg lehet akadályozni, hogy az érintett tovább fertőzzön, hátrafelé tekintve pedig azonnal meg lehet kezdeni a kontaktkutatást, nagyságrendekkel csökkentve a járványterjedésének lehetőségét.

Ezzel szemben a beoltottak ugyanúgy fertőzhetnek, mint az oltatlanok, ráadásul az oltás ad számukra egy hamis illúziót, miszerint nekik tesztelni sem kell, hiszen védettek és ezért nem fertőzhetnek meg másokat. Az optimális megoldás igazából nem az oltás és tesztelés szembeállítása lenne, hanem ezeknek párhuzamos és intenzív alkalmazása.

Most a magyar egészségügyi hatóságok szemléletében is fordulat látszik a tesztelést illetően, ennek tudható be, hogy az operatív törzs elrendelte, miszerint a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók mindegyikénél végezzék el az antigén gyorstesztet a rendelőjükben. Ebből persze botrány lett, mert az intézkedésről elfelejtették megkérdezni a háziorvosokat, akik aláírásgyűjtésbe kezdtek a kötelező tesztelés ellen, mondván a feladathoz se eszközük, se megfelelő körülményeik nincsenek. Így aztán a kezdeti szigor máris enyhült, nem lesz kötelező tesztelés, hanem a háziorvosok dönthetnek, hogy kell-e teszt, vagy sem.

Lassan talán afelé haladunk tehát, hogy mégiscsak érdemes lenne ingyenes tesztpontokat felállítani, ahol a tesztelést végezhetnék olyan fiatalok, akik vállalják a betanítást.

A sokszor mintának állított osztrák példa ugyanis azt mutatja, hogy egy szimpla Covid teszt elvégzése nem tekinthető szakmunkának, sokkal inkább egy betanított munka szintjét éri el. Ez a módszer tehát nem rontaná, az amúgyis túlterhelt egészségügy helyzetét, nem állítaná szembe az oltottakat és az oltatlanokat, valamint az eddigieknél hatásosabban szolgálhatná a járvány elleni védekezést.