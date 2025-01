„Az a kérdés, hogy nem egy újabb Fidesz-kétharmadnak ágyazunk-e meg közben” – a Tisza győzelmét készpénznek vevő közhangulat veszélyei

Ha Kéri László véleményére is kíváncsi a belpolitika legújabb fordulatairól, a Klasszis Klub Live legfrissebb adásában vele beszélgetett Csabai Károly, az Mfor és a Privátbankár főszerkesztője:

A beszélgetésben az is felmerült, hogy vajon ennek fényében nem lehetne-e érdeke a Fidesznek tényleg kiírni egy előrehozott választást, valamint az is, hogy Magyar Péter nem pont ezért – mintegy elővágásként – követelte-e ennek kiírását újévi beszédében.

„Amikor jön a BL-döntő jövőre, akkor meg nehogy beleszaladjon ez a csapat egy ötösbe. A közhangulat az én meglátásom szerint afelé tart, hogy itt most már a Tisza csak felfelé tör, már csak előrébb van, lassan már csak az a kérdés, hogy lesz-e Tisza-kétharmad, hogy felmerül bennem az a kérdés, hogy nem hiszik-e ezt túlságosan anélkül, hogy valódi kézzelfogható jele lenne annak, hogy megvan ez a többlet. Nem egy újabb Fidesz-kétharmadnak ágyazunk-e meg”

„Van egy ilyen hangulat most a nemkormánypárti országban, ami nekem már arra hajaz, mintha teljesen biztos lenne a Tisza-győzelem, már csak az a kérdés, hogy egyáltalán '26-ig kihúzza-e Orbán Viktor kormánya, vagy pedig már hamarabb előrehozott választás lesz. Tehát igazából már csak a centit kell vágni, és akkor előbb-utóbb itt le lesz váltva, véget ér a rossz álomnak tekintett NER-történet.”

„A tőzsdéken van egy olyan mondás, hogy ha van egy olyan részvény, amiről már mindenki beszél, ami már a fősodratú médiában is ott van, amikor már háziasszonyok is arról beszélnek, hogy ezt venni kéne - na, akkor kell elkezdeni ezeket a részvényeket azonnal eladni, mert biztos, hogy mindjárt szakadni fog az egész, ha már ennyire benne van a köztudatban.”

Egyes körökben már egyértelműnek veszik, hogy csak az a kérdés, mennyivel nyeri a következő választást a Tisza, akármikor is legyen az. De nem veszélyes ez?

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!