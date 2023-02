Infláció, fláció, áció - Műsajt, műáron

Nehéz kideríteni, hogy az őstermelők, az üzemek, a nagykerek vagy az árkartellre gondosan

ügyelő külföldi szupermarketek diktálják ezt az őrületes, példa nélküli inflációt. Közben

olvasom, hogy Ausztriában feleannyiba se kerül a száraztészta – a búza nem tegnap termett és

aszály sem fenyegette novemberben a termést – no meg, hogy vizsgálódik a GVH az

áremelések miatt.

Most? Ennyi hónap után?

Ha ellenőriz, akkor nem a kereskedőket kellene vizsgálnia, hanem a kormány intézkedéseit,

az indokolatlanul magas benzin-, áram-, gáz- és egyéb rezsiköltségeket, amelyek aztán

hólabdaként görgetik előre a bér-árspirált. Az importáru pedig – lásd euróárfolyam – felfelé

húzza a hazai termékek árait is, bár érdekes módon, hiába csökken az árfolyam, lefelé nem

viszi.

A II. világháború után még érhető volt. Fo: Depositphotos

Árudugdosás van

Mert ha még valódi áruhiány lenne, akkor érteném. De hát szerencsére nincs, az ársapkák

ellenére sem. Termékdugdosás persze van, a legtöbb helyen a hatósági áras termékek a

raktárból ki sem kerülnek, meg van tiltva, hogy kivigyék onnan, hiszen akkor ki venné a

drágát? Ez „indokolja”, hogy „véletlenül” a kétszer annyiba kerülő tej van szemmagasságban

kirakva a polcokra. Amit semmi nem indokol, az a vaj, a túró meg a sajt ára, amely milliókat

szoktatott le a tejtermékekről, olyanokat is, akik nem is laktózérzékenyek. Arra viszont

bizonyára érzékenyek, hogy luxus legyen a műfajában mérhetetlenül igénytelen műsajtot, a

trappistát is a kosárba rakni.

A II. világháború utáni áruhiány idején érthető volt az infláció.

Néhány generáció felnőtt azóta, hogy Tabi László megírta az akkori áremelésekről szóló, mára klasszikussá vált humoreszkjét, vagy inkább tárcáját, amely, bár egészen más korban született, mégis kísértetiesen emlékeztet a jelenlegi helyzetre. Érdemes idézni belőle, hátha a XXI. század

Magyarországának békeidejére ismerünk, ami önmagában elég szomorú.

Éppen mennyibe kerül egy kiló zsír?

„Kedden a déli órákban elterjedt a híre annak, hogy a zsír kilója már 90 000 pengőbe kerül.

Az a körülmény, hogy egy kiló zsír ára 100 000 pengő, élénken mutatja, hogy a fogyasztó

közönség mennyire ki van szolgáltatva a feketepiacnak. Ki tud manapság 120 000 pengőt adni

egy kiló zsírért? Mert nemcsak a zsír kerül 135 000 pengőbe, de a drágaság minden vonalon

ijesztő. S ha meg is veszi valaki ezt a 165 000 pengős zsírt, pusztán zsírból táplálkozni nem

tud. Lehetetlen állapot, hogy akkor, amikor egy kiló zsír 180 000 pengő, a fizetések nem

emelkednek megfelelő arányban.”

Hát valahogy így.