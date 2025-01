Mire ez a nagy felhajtás RákosDubajon? Pénz, pénz, pénz, pénzecske

Az ügy összességében tipikus esete annak, hogy erőből, rengeteg pénzért, senkivel nem egyeztetve szeretne egy zsíros üzletet nyélbe ütni a kormány. A gazdasági semlegesség jegyében arab, és a legutóbbi hírek szerint némi trumpista pénzből. A bírósági eljárás biztosan eltart majd a 2026-as választásokig, ahol bármi megtörténhet. Egy új kormány és új parlament talán eltörölné Szijjártó szerződését. Ha most fogadnom kellene, akkor azt mondanám, hogy nem lesz itt semmilyen mini-Dubaj. Ehhez persze kellenek a budapestiek is, akik vélhetően sem a mostani mávos szeméttelepből, sem a tervezett felhőkarcolókból nem kérnek.

Magyarán a vagyonkezelő szerint az elővásárlási jog speciális feltétele szerint kizárólag az Egyesült Arab Emírségek jelölheti ki a vevőt. Ez teljes nonszensz, zagyvaság. Igazából az araboknak vagy a kormánynak be kellene szereznie egy nyilatkozatot az önkormányzattól az elővásárlási jogról való lemondásról. Ilyen nyilatkozat nincs, ellenben Karácsony Gergely perre megy Rákosrendező elővásárlási joga miatt, mert szerinte Budapest nem Bindzsisztán!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az arab beruházó akár nyílt közbeszerzésen is kiválaszthatja, hogy ki húzhatja majd fel a felhőkarcolókat.

Ekkor már lehetett sejteni, hogy valami készül. Január 20-án jött is a jó hír: a magyar állam és az Eagle Hills-csoport aláírta az ingatlan-adásvételi szerződést. Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet értékesített az állam nettó 50,9 milliárd forintos vételáron. Ez nagyjából 100-120 focipályának felel meg. A dubaji uralkodó által kijelölt vállalat eddig olyan „demokratikus” országokban valósíthatott meg futurisztikus beruházásokat, mint Bahrein, Etiópia, Jordánia, Omán, Albánia vagy Szerbia. Nem szeretnek árveréseken licitálni, hanem készpénzben fizetnek. Az ugyanakkor elég valószínű, ha nyílt árverést tartottak volna, akkor ennél nagyobb ajánlat is beérkezett volna Budapest egyik legértékesebb telkéért.

Ez a hatalmas városfejlesztési projekt új lendületet ad nemcsak a két ország együttműködésének, de Budapest fejlődésének is

Miért csinálják ezt az egészet? Mire volt ez a nagy felhajtás? Pénzért. Sok pénzért. Nem is nagyon leplezik. Normál esetben az szokott történni, hogy ha a kormány el akar adni egy értékes ingatlant, akkor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) tart egy online árverést, ahol elvileg bárki licitálhat, és az nyer, aki többet fizet. Itt a mini-Dubaj esetében erről szó sem volt, semmi árverés, semmi licitálás, hanem Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter addig repkedett ki az Egyesült Arab Emírségekbe, amíg tavaly márciusban alá nem írták a szerződést.

Nem tudom, hogy mi a baj a most már hivatalosan Grand Budapestnek hívott mini-Dubajjal. Most olvastam az arab befektető honlapján:

