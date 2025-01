Öngólt lőtt vagy okosat húzott Magyar Péter Dombóváron? Ez Viszont Privát

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A hét híre volt az is, hogy 15 hónapnyi brutális vérontás után tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Hamász. Ki engedett többet, és egyáltalán mi jutott el Magyarországra mindabból, ami a Gázai övezetben történt és történik? Erről is vitatkoztak szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát 35. adásában újságíróink, Dobos Zoltán, Vég Márton és Wéber Balázs. Részletek a fenti videóban!

A belpolitikában is pörögnek az események, Tolna megyében például időközi országgyűlési választást tartottak. Öngólt lőtt-e a Tisza Párt, hogy nem mérettette meg magát, vagy csak megkímélte magát egy nagyobb zakótól? Egyáltalán: jó taktika-e, hogy egyetlen nagy meccsre készül Magyar Péter?

