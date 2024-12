Orbán Viktornak végre el kéne gondolkoznia a nőügyeken

De mindegy is, hiszen 2017 óta tudjuk, nőügyekkel nem foglalkozik .

Van valami, ami mellett azonban nem tudunk elmenni a miniszterelnöki tájékoztatóból. Az pedig a magyar társadalomba így 2024 végén továbbra is gyökeresen beépült, szemmel láthatóan a politikai elit által is propagált, összekacsintós szexizmus. Az, hogy az ország miniszterelnöke megengedi magának, hogy cél és indok nélkül, csak a jópofizgatás kedvéért belerúgjon egyet karácsony alkalmából a nőkbe azzal, hogy azt emlegeti, sosem lehet tudni, éppen milyen férfi jár egy nő fejében, mélységesen elszomorító.

Arról is lehetne beszélni, hogy miért kell egy többórás performanszot csinálni egy olyan sajtótájékoztatóból, ahol arcpirítóan kevés valódi tartalom hangzik el, ugyanis kis túlzással minden lényegi információ, amit Orbán Viktor szombaton elárult, egy bővített mondatban összefoglalható lenne. Mindenesetre, ha felidézné az elhangzottakat, percről percre közvetítésünkkel megteheti:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!