Az égbe, az egekig – újdonságok az EL AL izraeli légitársaságnál

Azt tudta, hogy ez a két rövid szó, EL AL, azt jelenti: az égbe, az egekig? Nos, tényleg illik ez a kifejezés egy légitársasághoz. Az EL AL egyidős Izrael állammal, 1948-ban jött létre. Az újdonságokról a stílusosan az Akácfa utcai Mazel Tovban tartott évzáró partnerpartin szerezhettek tudomást az utazási irodák munkatársai és az újságírók.

Tarifák, osztályok, poggyászok

Először Liat Yahav, az Izraelből iderepült, közép-európai régióért felelős ügyvezető igazgató üdvözölte shalommal a meghívottakat, majd a légitársaság magyarországi jegyértékesítője, az AVIAREPS igazgatója, Tóth Attila ismertette elveiket – és terveiket.

Mint az közismert, szeptemberben – 33 évvel a nyitás után – a légitársaság megszüntette saját budapesti irodáját, azóta az AVIAREPS munkatársai foglalkoznak a jegyárusítással, tartják a kapcsolatot az utaztatókkal, marketing- és pr-feladatokat is végeznek a városi irodájukban. A repülőtéren továbbra is az EL AL saját stábja biztosítja a zavartalan indulást és érkezést.

Az EL AL légitársaság egyik fő alapelve, hogy számos olyan szolgáltatásért nem kell fizetni, amelyekért a fapados járatok esetében igen, kezdve a becsekkolástól, a fedélzeti ellátáson és fedélzeti szórakoztató lehetőségeken át a 8 kilogrammos nagy méretű kézipoggyászig, ami mellett még egy másik kézitáskát, például egy laptoptáskát is felvihetnek az utasok.

Számos, másutt fizetős szolgáltatásért náluk nem kell külön a zsebbe nyúlni (Fotó: El Al / Facebook) Számos, másutt fizetős szolgáltatásért náluk nem kell külön a zsebbe nyúlni (Fotó: El Al / Facebook)

Ezek az „apróságok” igen fontosak tudnak lenni sok esetben, mint például, hogy nem 20 kilós lehet a feladható bőrönd, hanem akár 23 kilogramm is. Turistaosztályon a „light”, „classic” és „flex” tarifacsaládok közül a „classic” a legkedveltebb, ami már tartalmazza a 23 kilóos feladott poggyász árát és előzetes ülőhelyválasztást is.

Heti nyolc járat indul Tel-Avivba

Az EL AL mindig híres volt arról, hogy a világ talán legbiztonságosabb légitársasága, amivel a törzsutasok már tisztában vannak, és nem bánják, ha akár 3 órával indulás előtt ott kell lenni a reptéren. Ami a Budapest–Tel-Aviv desztinációt illeti, heti 8 járat indul és érkezik a téli időszakban, csütörtökönként és vasárnaponként a reggeli járatok mellett délutánit, illetve estit is beiktatnak. Szombaton nincs járat.

Ami az adatokat illeti, három és fél ezren dolgoznak a légitársaságnál, 45 repülőgépük 43 desztinációba repül, és 232 heti indulással büszkélkednek.

Tóth Attila részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a különféle osztályok jellemzőiről, az egyre „okosodó” és kényelmes ülésekről, a valóban kóser harapnivalókról, és a különféle diétát igénylők kiszolgálásáról. A légitársaság Michelin Bib-díjas séfje, Shahaf Shabtay garantálja a magas gasztronómiai szintet.

Streaming a fedélzeten

Ma már az utasok elvárják, hogy a fedélzeten szórakoztassák őket. Olyan streamingtechnológiát használnak, amely közvetlenül kapcsolódik az utasok mobileszközeihez. A fedélzeten wi-fi is elérhető, ami turistaosztályon fizető szolgáltatás.

Ami az idei téli szezont illeti, a tavalyinál, amelyet megtépázott a járvány, nyilvánvalóan sokkal élénkebb forgalom várható. A fővárosi szállodákban decemberben az egyik legfőbb küldőpiaccá szokott előlépni Izrael.

Érték, tapasztalat, tradíció – a főbb alapelvek közé ezek is beletartoznak. Mindezt díjazzák is: több mint 2,3 millió a törzsutasaik száma. De nemcsak a jegyeket vásárlók által vizsgáznak ötösre: APEX 5 Star Award díjjal is büszkélkedhetnek, amely a szakma egyik legrangosabb elismerése.