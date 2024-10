Budapest nélkül halott lenne a turizmus Magyarországon

Eddig is döntő mértékben függött a hazai turizmus teljesítménye Budapesttől, de a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi adatai alapján kijelenthető: a főváros nélkül gyakorlatilag halott a turizmus Magyarországon. Az országos adat stagnálást mutat: a vendégek száma 2,0, a vendégéjszakáké 1,1 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ez azonban kizárólag a Budapestre érkező külföldieknek köszönhető. Sokat elárul a vidéki turizmus mélyrepüléséről, hogy a fővárosban megszálló elképesztő mennyiségű külföldi is csak éppen, hogy pozitívba tudta lökni a statisztikát.

A magyarok egész nyáron elpártoltak a belföldi pihenéstől, ez szeptemberben még látványosabb lett. Bár évtizedek óta az a törekvés, hogy a Balatonnál ne érjen véget a szezon augusztusban, ez idén sem jött össze. Az augusztusi 1,6 millió magyar vendégéjszakáról 410 ezerre zuhant vissza ez a szám szeptemberben, amihez még hozzá jött ugyan 210 ezer külföldi, de így is mindössze 620 ezret mértek a tónál, ami jelentős visszaesés a tavaly szeptemberi 670 ezerhez képest.

A belföldi vendégek száma 5,0, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,2 százalékkal alacsonyabb volt az előző év azonos havinál

– ez a KSH országos száma. Budapest és Győr kivételével az egész országban zuhant a belföldi turizmus, a legnagyobb vesztes változatlanul Pécs-Villány környéke, ahol ezúttal 13 százalékkal esett vissza a hazai forgalom.

Budapest viszont egészen elképesztő számokat produkál, gyakorlatilag bekövetkezett a túlturizmus. Nem véletlen, hogy a belvárosi Terézvárosban szeptemberben volt nem hivatalos népszavazás a rövid távú lakáskiadás teljes tiltásáról. Győztek is az igenek, így a helyi önkormányzat 2026. január elsejétől nulla napban határozza meg a rövid távú lakáskiadásra használható napok számát a kerületi ingatlanpiacon, vagyis Budapest VI. kerülete betiltja az Airbnb-t.

Tipikus esti jelenet a fővárosi Kazinczy utcában

Fotó: MTI

A KSH adatai szerint szeptemberben 1,2 millió éjszakát aludtak szálláshelyen a külföldiek. Ez gyakorlatilag egy tavaly nyári mennyiségnek felel meg, csak most már szeptemberben is nyári adatokat prodokál a főváros. Tavaly az ősz első hónapjában alig ment egymillió fölé az adat. Mivel most az október is kellemes időjárást hozott, ezért szinte biztos, hogy az év tizedik hónapjában is bőven megugorja majd ezt a szintet a külföldiek éjszakája. Az ország többi része tökéletesen hidegen hagyja a külföldieket, 100 ezer fölé már sehol nem ment a mutató, sőt, tulajdonképpen csak Debrecen, Gyula és Szeged fogadott több külföldit, mint tavaly szeptemberben, mindenhol máshol stagnálás vagy visszaesés van. A leginkább a Bük-Sárvár turisztikai térségben (több mint 17 százalékos volt a csökkenés).

Változatlanul a németeknek lehetünk a leghálásabbak, amiért nálunk költik el a pénzüket, de az angol fiatalok is hatalmasat bulizhattak Budapesten szeptemberben. Ázsiából és az Egyesült Államokból is sokan érkeztek a fővárosban, valamint látványosan megugrott a spanyolok, olaszok, franciák és a hollandok érdeklődése is.

Szeptemberben felemás képet mutatott a hazai turisztikai szektor. A visszaesésben szerepet játszhatott a hétvégék eltérő eloszlása. 2023-ban szeptember elseje péntekre esett, egyes helyeken azonban csak 4-én kezdődött meg a tanítás, amely egyes családokat az utolsó hétvége kihasználására ösztönözhette, amely így magasabb bázist eredményezett. Ezzel együtt is idén megfigyelhető folyamat, hogy a magyar családok is egyre nagyobb számban utaznak inkább külföldre

– reagált a KSH adatára Molnár Dániel.

A makronóm Intézet elemzője szerint a külföldiek esetében ezzel szemben most is dinamikus bővülést láthatunk, a vendégszám tekintetében 9,7, míg a vendégéjszakák vonatkozásában 5,8 százalékosat. Ő is azt emelte ki, hogy a turisztikai régiók közül csak a külföldi vendégek által felülreprezentált Budapesten nőtt kiemelkedő mértékben, 13,2 százalékkal, a vendégéjszakák száma, ebben a rendezvények, valamint az árvízhelyzethez kapcsolódóan a katasztrófaturisták szerepét lehet kiemelni. A Balaton ezzel szemben megszenvedte a hűvösebb szeptemberi időjárást, itt a vendégéjszakák száma 7,2 százalékkal csökkent egy év alatt.

Kapcsolódó cikk Nem szeretjük, ha idegenek jönnek-mennek a házban - vélemények az Airbnb betiltásáról A rövid távú szálláskiadás tiltása mellett voksolt a terézvárosi szavazók többsége, így betiltják az Airbnb-t. Mit gondol erről az Utca embere? Kiderül a videóból.

A turizmus ágazat Molnár Dániel szerint a következő időszakban is tovább bővülhet, októberben azt a melegebb időjárás és az ünnepnapok kedvező elosztása is támogathatja. A bérek emelkedése révén javuló jövedelmi helyzet továbbra is a belföldi turizmus fő hajtóereje lehet, miközben a külföldi vendégek körében is érdemi bővülésre van még tér, figyelembe véve a közel hasonló adottságokkal rendelkező Csehország adatait.