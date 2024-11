Klasszis TopDesign 2024: megvan a döntősök listája, elkezdődött a közönségszavazás

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A verseny lezárulta alkalmával idén is megkérdezzük a nagyközönséget: melyik vendéglátóhely és melyik szálláshely design-megoldásai nyerték el leginkább tetszésüket 2024-ben? Itt a shortlistre került vendéglátóhelyek és szálláshelyek listáját, és már elindult a közönségszavazás. A legtöbb szavazatot kapó pályázók Az Év Klasszis TopDesign Gasztro Közönségdíj 2024 és Az év Klasszis TopDesign Szállás Közönségdíj 2024 címet nyerik el.

Amiben viszont hasonlított az idei verseny a korábbiakhoz: az előző években is érkeztek pályázatok olyan „titkos” helyekről, amelyeket eddig nem ismertek a bírálók – és amelyek közül néhány annyira szép és különleges megjelenésű, hogy nemcsak döntőbe került, hanem meg is nyerte az adott kategóriát.

A Klasszis Csoporton belüli laptársunk, a Turizmus Online szakmai portál idén is meghirdette a hazai szállodásokat, kisebb és nagyobb vendéglátóhelyeket, külső- és belsőépítészeti tervezőket megszólító Klasszis TopDesign 2024 szakmai versenyét, amely a hazai vendégváró szakma legátfogóbb, legszélesebb spektrumú, rangos nemzetközi zsűrit is felvonultató megmérettetése. A pályázatok beadási határideje lezárult, az először online módon történő, majd személyes találkozó alkalmával a hazai és nemzetközi szakértőkből álló zsűri döntött – így kialakult a végső sorrend.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!