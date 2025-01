Külön rendőrséget kapott a budapesti bulinegyed

Budapestnek ez a része világszerte ismert, nagyon sokan jönnek ide kikapcsolódni, szórakozni – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: örülnek annak, hogy „Európa fiataljai Magyarországon érzik magukat a legnagyobb szabadságban”, ugyanakkor az is fontos, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat.

Rétvári Bence kiemelte: a bulinegyed egy négyzetkilométeres terület a budapesti belváros közepén, ahol 845 vendéglátó- és szórakozóhely van; éjfél és hat óra között is nyitva van közülük 200.

Megnyitott a bulinegyed rendőrsége, ami a környéken élők és a Budapestre látogató turisták biztonságát egyaránt szolgálja – jelentette be a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a VII. kerületi új körzeti megbízotti iroda átadásán pénteken.

