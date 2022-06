Lassan helyreállhat a közlekedés a vihar miatt káoszba zuhant repülőtérről

A nap folyamán helyreállhat a rendes menetrend, és az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér ismét a megszokott módon fogadhat utasokat és indíthat repülőgépeket, miután a KLM holland légitársaság szombat este minden, Európából érkező járatot törölt - közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál az amszterdami légikikötő információira hivatkozva vasárnap.

A holland légitársaság szombat este azért törölte az Amszterdamba érkező járatokat, mert a rossz időjárási viszonyok miatt nem indulhattak repülőgépek a Schiphol nemzetközi repülőtérről, így túlzsúfoltság alakult ki a légikikötőben, amely már nem volt képes több utast fogadni.

The security lines of @Schiphol airport. Outside in the rain. pic.twitter.com/eqcifk14ZA