Szafari helyett – indulnak itthon a szarvasbőgés túrák

A természet megfigyelése évszázadok óta témája, programja a turisztikai túráknak. Először az egzotikus tájakon kezdődött, majd folytatódott az eleinte öldöklésből álló szafarikkal, illetve a békés, szinte szenvedéllyé váló angliai bird watching leskelődésekkel. Újabban a természetfotósok költöznek be rejtett, álcázott leshelyekre, megörökíteni a növény- és állatvilág titkait. Ma Magyarországon is részünk lehet hasonló élményekben.

Hang alapján találják meg az ellenfelet

A parkerdőben a kirándulók, a természet iránt érdeklődők szakképzett kísérők segítségével részesülhetnek abban a nem mindennapi élményben, amelyet a szarvasbőgés, ritkább esetben a szarvasviadal jelent. A Budakeszi Vadaspark éjszakai szakvezetésein a gímszarvas bőgése mellett a záróra után különösen aktív állatok életébe nyerhetnek bepillantást a látogatók. A két szervezet az állatok nyugalma érdekében arra bátorítja az erdőjárókat, hogy lehetőleg ne egyéni kirándulásokon, hanem ezeken a szervezett túrákon ismerkedjenek a gímszarvasok nászával és az éjszakai erdő életével.

Szarvasbőgésnek a gímszarvas párzási időszakát nevezzük, amely jellemzően augusztus végétől-szeptember elejétől pár héten keresztül zajlik. A bikák változatos hangú, erejű és más-más jelentésű bőgéssel kommunikálnak egymással valamint a szarvastehenekkel, mely a szakavatott fül számára árulkodik a hang tulajdonosának fizikai állapotáról, harci kedvéről és koráról – adja hírül a greeninfo.

A párzási időszak fontos eleme a bikák közötti versengés a kizárólagos szaporodási jogért. E versengés első fázisa a bőgés – a bikák ennek alapján szereznek tudomást egymás méreteiről, testi erejéről. Hang alapján találják meg a nekik megfelelő ellenfelet, ekkor kezdődik a versengés második fázisa, a „sétálás”. Ha ez alapján sem dől el az erősorrend, akkor zajlik le – meglehetősen ritkán – a jól ismert „viadal”.

Tartsuk be az etikettet

A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem a többi, „éjszakai” állat életével is megismertetik az érdeklődőket. A Pilisi Parkerdő az állatok nyugalma, és nem utolsó sorban az erdőjárók biztonsága érdekében arra kér mindenkit, hogy szervezett túrák keretében, ne egyéni kirándulásokon ismerkedjenek meg a gímszarvasok nászával.

A résztvevőknek célszerű az erdei, terepi viszonyoknak és az évszaknak, valamint a kora esti, esetleg már hűvös napszaknak megfelelő, meleg, vízhatlan ruházatot és túrabakancsot viselni. Jól jöhet a zseblámpa, a távcső és hátizsák is, benne innivalóval és esőkabáttal. Fényképezni lehet, de csak vaku nélkül!

Éjszakai szakvezetések a Budakeszi Vadasparkban

Az őszi programokból a Budakeszi Vadaspark is kiveszi a részét: az általuk szervezett éjszakai szakvezetéseken is esély van arra, hogy a látogatók fültanúi legyenek a gímszarvas bikák bőgésének.

A vadasparki állatok némelyike éjszakai életmódot folytat, így amikor a nap lenyugszik, ők akkor kezdik – vagy épp folytatják – a szokásos napi rutint: esznek, játszanak, vadásznak, vagy éppen aktív közösségi életet élnek. Ebbe nyerhetnek bepillantást a program során a látogatók, akik szakvezető segítségével ismerik meg a Vadaspark záróra utáni életét. Ezeken a túrákon 6-7 éves kortól bárki részt vehet, aki nem fél a sötétben, és szereti a kalandokat.

A Pilisi Parkerdő szarvasbőgés-túráit szeptember 17-től október 2-ig minden nap megtartják, a túra a Budakeszi Vadaspark parkolójából indul, hossza 2-3 kilométer. Fényképezőképet csak vaku nélkül lehet használni. Távcső használata javasolt és a túra végén a fejlámpa is hasznos lehet. A részvételi díjak megfizethetők, a gyerekek több helyütt árkedvezményt kapnak.

Részleteket a szervezetek honlapján olvashatunk. Megesik, hogy alkalmanként maximum 25 fő részvétele lehetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltik fel.

Varázslatos állatvilág

Hasonló túrákat szervez a szentendrei, a visegrádi, a valkói és a gödöllői erdészet, a dátumok, árak, feltételek itt is eltérőek lehetnek.

A Budakeszi Vadaspark éjszakai szakvezetésein lesz Állatijó bemutató az éjszaka madarairól, a baglyokról, majd szakvezetés a Bagoly soron és a Nagyvadas körletben, ahol a már említett madarakon kívül kuvik, sün, őz, muflon, vaddisznó, dámszarvas, medve, farkasok és gímszarvas záróra utáni életével ismerkednek majd a látogatók.

A Varázslatos Állatvilág nevet viselő szakvezetés idén debütál. Ennek keretében olyan állatokat mutatnak be, amelyek valamilyen szempontból “varázslatosak”; azaz kötődnek a boszorkányok és varázslók világához, és amelyekhez régi, illetve most is élő hiedelmek kapcsolódnak. A különleges séta során a vadmacska, sakál, holló, róka, patkány, nyestkutya, galamb, gímszarvas, farkas és a medve éjszakai életébe pillantanak bele a résztvevők. A túrák – a sok séta, valamint a késői befejezés miatt – 7 éves kortól ajánlottak.