Szerencsét hoz a szilveszter? – A túlélés záloga lehet

A szerencse ez esetben bevételt jelent, egyben a túlélés zálogát. A szállodaipar és a vendéglátás már hónapok óta abban bízik, hogy az évvégi hejehujázás teremti meg az alapját a jövő évi talpon maradásnak.

Boldog új évet! – szajkózzuk ilyenkor a mára megunt, közhelyszerű jó kívánságot. Meghúzzuk a malac farkát – már ahol, ez a retro szokás mai szemmel nézve milyen barbár, milyen furcsa – és persze táncra perdülünk.

Benne van az ital és a szervizdíj?

A 2022-es év búcsúztatóját, ha szállodában, étteremben töltjük, ne nagyon számítsunk sült malacra, kevés helyen szervírozzák az asztalra, de ma keveseknek hiányzik. Minél több a csillag, és elegánsabb a vendéglátóhely, annál kevésbé hasonlít a menü a régi magyaros fogásokhoz, és az adagok egyre kisebbek. Persze így is jóllakunk, amit el is vár az ember, hiszen az árak 40-50 ezernél kezdődnek, főleg, ahol műsor és tombola is van.

A közösségi oldalon feltüntetett menüsor mindig csábító, de figyelmesen böngésszük, ugyanis olykor apró betűvel olvasható az alján, hogy nem tartalmazza a 18 százalékos szervizdíjat. Arra pedig rá kell kérdezni, hogy a közölt tarifa tartalmazza-e az italokat. Kiderül, nem mindig. Az is gyakori, ami az italokat illeti, hogy az éjféli koccintáshoz csak egy pohár pezsgő jár, ami elég kevés ahhoz, hogy este 9-től hajnalig mulassunk. Úgyhogy lesz abból 50 ezer is, az olcsóbb helyeken.

Sok helyen a belépő ára csak egy pohár pezsgőt tartalmaz. Fotó: Pexels

Késői reggeli újév napján

A fővárosi ötcsillagos Aria hotel meghirdetett menüje és a nívós zenés program ára 360 euró fejenként. Ma már szinte mindenütt euróban vannak feltüntetve az árak – ki győzné átírni naponta az árfolyamhoz igazodó forintokat? Nagy vonzerő, hogy a tetőteraszról megtekinthetik a vendégek a környékbeli és távolabbi magán tűzijátékokat.

A Duna-parti Marriottban az ötfogásos vacsora nemzetközi ételkínálattal, élőzenével és DJ-vel 57 ezer forint, ami nem számít ma kiemelkedően drágának. Ez tartalmazza a pezsgőt a koccintáshoz, az ételekhez illő borokat, korlátlan ásványvíz- és üdítőital-fogyasztást, kávét, valamint teát.

Külön kínálnak vegetáriánus és gyermekmenüt. Érdekesség az újévi késői reggeli 2023. január elsején, amely reggel fél 7-től délután 2 óráig tart, és 12 500 forintba kerül. Az ár tartalmazza a teljes reggeli büfékínálatot: hideg és meleg reggeli harapnivalókat, tojásételeket, valamint gyümölcslevet, kávét, teát és egy pohár pezsgőt.

Házhoz szállítás a divat – lazactól a pulykáig

A Marriottban hagyományosan népszerű a finomságok házhoz szállítása, többnyire 4-5 vagy akár 10-12 fő részére készítenek családi hidegtálakat, mindenféle nemzeti konyha stílusában, a gravlax lazactól a magyaros tálig, az egészben sült pulykától a karácsonyi porchettáig.

Az egész évben igen aktív marketingpolitikát folytató Matild Palota Spago étterme négyfogásos gourmet vacsorával várja a baráti társaságokat. A szálloda Café & Cabaret-jában szilveszteri zenés partit rendeznek, akrobatákkal, táncosokkal. A Duchess rooftop bárból a város összes tűzijátéka látszik majd. A Matildban, a nemzetközi szokásnak megfelelően, szintén kultiválják a gourmet ételek, családi vacsorák megrendeléses házhozszállítását, valamint január 1-jén az ünnepi reggeli büfét.

Mindenki táncra perdül

Teltházasnak ígérkezik a szilveszter a 30 éves Eventrend Group által üzemeltetett ikonikus vendéglátó egységekben. Az évbúcsúztató programot hirdető Spoon The Boat, a Symbol Budapest, a Centrál Kávéház, a New York Café és a Gundel étterem egész estés menüt és italválasztékot kínál, zenés programokkal.

Ezekre a rendezvényekre már csak korlátozott számban van hely, van, amelyik teljesen megtelt. Az étel- és italkínálat ilyenkor is az adott étterem arculatát tükrözi, ötvözve mindezt a hagyományos ünnepi ízekkel. Mindenütt saját menüsorokat állítottak össze, amelyekben már a glutén- és laktózmentességre, illetve a vegetáriánus igényekre is odafigyeltek.

A vendéglátóhelyek saját menüsorokat állítottak össze, amelyekben már a glutén- és laktózmentességre, illetve a vegetáriánus igényekre is odafigyeltek. Fotó: Pexels

Hogyan búcsúztatják 2022-t a vidéki vendéglátóhelyeken és szállodákban? Összefoglalásul annyit, hogy a wellness és termálfürdős szállodák gyakorlatilag megteltek. A tehetősebb nyugdíjasok számítanak ilyenkor az egyik fő küldő piacnak, akik nem akarnak otthon egyedül lenni karácsonykor és szilveszterkor, itt pedig társaságban szórakozhatnak, ismerkedhetnek.

Menő lett a Dunakanyar

Az esztergomi Hotel Adalbertben a két ünnep közötti időszak és a szilveszter gyakorlatilag már novemberben megtelt – tudtam meg Bulfán Miklóstól, a szálloda igazgatójától. Mint mondja, külön karácsonyi csomagot nem állítottak össze idén, de így is érkeznek majd a vendégek. A szilveszteri gálavacsorát a környék leghíresebb vendéglátóhelye, a Prímás Pince biztosítja számukra.

A hosszú évek óta népszerű visegrádi Hotel Silvanus inkább marad a hagyományoknál, mind a menüt illetően, mind a műsorok stílusában. A leghíresebb cigányzenekar és prímás, valamint megasztáros énekesek lépnek fel telt ház mellett, amint arról Lantos Árpád igazgató tájékoztatott.

Jóslás, szauna, szamba, jégbár

Az idei ünnepi érdeklődés visszafogottabb a vártnál, kivéve a szilvesztert – tájékoztat Rádóczy Andrea, a Hotel Golden Lake Resort tulajdonos-ügyvezetője. – Az óévbúcsúztatóra már csak néhány üres szobánk van. Ezúttal is gazdag programmal készülünk: lesz tarotkártya-jóslás, vicces fotó tükör, amely az idei év slágere, de nem maradhat el idén sem a szamba táncbemutató, amely majd megalapozza a hideg télben a forró latin hangulatot. Természetesen hívtunk sztárfellépőt is.

A profi mesterek által vezényelt szaunaszeánszok, a helyi borászok borkóstolója és a karácsonyi süteménykóstolás szintén népszerűek ilyenkor. A kültéri medence közvetlen szomszédságában található beach bár ismét jégbárrá alakul, ahol forralt bort kínálnak a vendégeknek. Különleges élményt nyújt a szállodával szembeni 900 négyzetméteres műjégpálya, ahol szilveszterre ezúttal is vidám műsorral készül a város.

A nemzetközi láncokat nem kell félteni, hiszen a magyarországi veszteséget egyensúlyozzák a külföldi bevételek – de a magyar tulajdonú szállodák és éttermek számára nem biztos, hogy elegendő lesz a szilveszteri haszon a túléléshez. A gyógy- és termálfürdős házaknak könnyebb a helyzete, hiszen szinte állandó, egyenletes a vendégjárás, de a kisebb vidéki szállodáknak komolyabb lecke van feladva.

Húsvét pedig még messze van. Addig kiderül, mennyire váltak valóra a szokásos jó kívánságok, azaz mennyire lesz boldog és sikeres a valóságban is az új év, és milyen szájízzel mulatunk 2023 szilveszterén?