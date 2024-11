Hétvégente továbbra is félóránként indulnak a járatok: Szántód felől 7 és 18 óra között, Tihany felől 7.15 és 18.15 között. A komp egész évben üzemel, szükség esetén sűrítik a járatokat. A menetidő 8 perc.

Még a szokásosnál is durvábban látszik, hogy augusztus 20-a után nyugodtan bezárhatnának a vidéki szálláshelyek. A külföldieket csak Budapest érdekli.

