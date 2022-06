Hatalmas gyomrost kapott az Apple az EU-tól, a felhasználók örülhetnek

Az uniós döntéshozók megállapodásra jutottak abban, hogy 2024-től kezdve minden, az Unióban eladott mobiltelefon és tablet kötelezően egyféle, USB-C szabványú töltőcsatlakozással kerülhet csak piacra - írja a Reuters.

"2024 őszére az USB Type-C lesz minden EU-ban forgalomba kerülő mobiltelefon, tablet és digitális kamera töltőcsatlakozója"

- olvasható az Európai Parlament közleményében.

A szabályozás a legérzékenyebben az Apple-t érinti majd, amelynek készülékei saját, Lightning szabványú csatlakozót használnak (míg az Android operációs rendszer futtató telefonoknál és tableteknél már megtörtént az egységesítés). Az óriáscég egyelőre nem kommentálta a döntést, korábban azzal érveltek képviselői ellene, hogy egy ilyen szabványosítás káros hatással lenne az innovációra, illetve a korábbi, eltérő szabványú töltőkábelek használhatatlanná válásával hatalmas mennyiségű elektronikai hulladékot hozna létre.

Ezzel szemben Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa úgy vélekedett, hogy a döntés nagyjából 250 millió eurónyi megtakarítást hozhat a fogyasztóknak, valamint annak a véleményének is hangot adott, hogy az egységesítés megnyithatja az utat a vezeték nélküli töltéshez hasonló új techonológiák számára, hogy anélkül fejlődjenek és terjedjenek el, hogy az innováció a piac elaprózódásához vezetne, valamint a vásárlók számára kényelmetlenséget okozna.

A szabványosítás érint egyébként számos más hordozható eszközt, például az ekönyvolasókat, a vezeték nélküli fülhallgatókat, billentyűzeteket, navigációs eszközöket és számítógépes egereket is. Ez már az Apple-ön kívül más gyártókat is érint, páldául az Apple egyik nagy versenytársát, a Samsungot is, bár nem annyira érzékenyen.