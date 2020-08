1,8 milliárd forintért őrizhetik a Puskás Arénát egy évig

Ez a kettő feladat együtt tehát 720 millió forintba kerül, ha pedig helyesek a feltételezéseink, és valóban szeptembertől indul az őrzés, akkor az azért fizetendő 600 millióval együtt idén már legalább 1,32 milliárd forintba fog kerülni a stadion üzemeltetése. De ezen három feladaton túl még további munkákat is el kell végezni az aréna körül.

A Puskás Aréna fenntartásáról legutóbb júliusban élesítettek további két közbeszerzést. Az egyik szerint évi 180 millió forintért keresnek pályakarbantartó, gyepöntöző, növényvédő céget, mely a meccsek előkészületeiről és a meccsek utáni helyreállításról is gondoskodik.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!