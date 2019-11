200 ezer állásnak annyi a német autóiparban

Ferdinand Dudenhöffer a Bild csütörtöki összeállítása szerint azzal számol, hogy 2030-ig a munkahelyek 10 százalékát számolják fel a német autóipari cégek, ami azt jelenti, hogy 234 ezer állás szűnik meg.. A duisburgi-esseni egyetem autóipari kutatóintézetének (Center Automotive Research - CAR) társigazgatója kiemelte, hogy az ágazat a szigorúbb környezetvédelmi követelmények, az új meghajtási technológiák terjedése és a digitalizáció révén története legnagyobb szabású átalakulásán megy keresztül. Mint mondta, nem természeti törvény, hogy az autóipari óriáscégek a jövőben is meghatározó szereplők lesznek.

Sztrájkoló dolgozók a győri Audi épülete előtt. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba) Sztrájkoló dolgozók a győri Audi épülete előtt. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az egyik legnagyobb hazai gyártó, az Audi 9500 állás megszüntetéséről állapodott meg a napokban a munkavállalói érdekképviseletekkel. A munkahelyeket fokozatosan, 2025-ig szüntetik meg, és nem elbocsátásokkal, hanem a nyugállományba vonuló munkatársak állásának felszámolásával és a korai nyugdíjazást ösztönző programokkal.

Az elemzői várakozások szerint más cégeknél is hasonló megoldásokat használnak majd, így az ágazat tömeges elbocsátások nélkül alakul át. A változás új munkahelyeket is teremt, így például az Audinál leépítés mellett létszámfejlesztés is következik, 2000 új állást hoznak létre a társaság jövője szempontjából fontos területeken, köztük az elektromobilitás és a digitalizáció területén.

1200 állás kérdéses Győrben

"Az Audi Hungaria Zrt. nem bocsátja el munkavállalóit, azonban a határozott idejű munkaszerződéseket - ahogy korábban is - korlátozott számban hosszabbítja meg a piaci igényektől és az abból kialakított mindenkori termelési programtól függően" - tájékoztatta a győri székhelyű vállalat még október végén az MTI-t. A cég egy nappal azután fordult a távirati irodához, hogy a G7.hu saját értesülései alapján cikket írt a várható fejleményekről.

Az Audi azzal indokolta a lépést, hogy a motorgyártásban a hagyományos típusok közötti eltolódások és a kisebb komplexitású, új elektromotorok gyártásának térnyerése kihat a létszámigényre, így a foglalkoztatási struktúrára is.

A G7 forrásai szerint a munkavállalóknak nagyjából egy hónappal korábban jelentette be a gyár vezetése, hogy 1200 emberrel csökken a dolgozók száma a közeljövőben.