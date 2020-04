2019-ben a legjobb eredményét érte el az OTP fennállása óta

Az OTP Bank Nyrt. éves jelentése szerint az éves konszolidált korrigált adózott eredményen belül a legmagasabb eredményt továbbra is az OTP Core (magyarországi tevékenység) érte el (191 milliárd forint). Valamennyi leánybank és leányvállalat javított előző évi teljesítményén, kiemelkedő volt a bolgár (67,9 milliárd forint), ukrán (35,2 milliárd forint), horvát (30,7 milliárd forint), valamint az orosz (28,1 milliárd forint) eredmény-hozzájárulás, emellett számos leányvállalat duplázta, sőt triplázta előző évi eredményét.

Az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön publikált, 2019-es gazdálkodásra vonatkozó éves jelentése szerint a rekordnagyságú számviteli és korrigált eredményt számos tényező alakította: a régió kedvező gazdasági teljesítményének köszönhetően tovább élénkült az üzleti aktivitás; ennek, valamint a megvalósult akvizícióknak köszönhetően a teljesítő hitelállományok európai összehasonlításban is kiemelkedő, éves szinten 48 százalékos ütemben bővültek árfolyamszűrten. Az organikus növekedés az előző évi ütemmel megegyező mértékű, 15 százalékos volt.

