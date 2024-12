A CIB párbeszédre buzdít a jó munkahely összetevőiről

Természetesen mi sem vagyunk tökéletesek, sok tennivalót látunk magunk előtt. Ugyanakkor saját megélésem és kollégáim visszajelzései alapján is magabiztosan mondhatom, hogy a CIB nyitott és barátságos, emberi, nagyon erősen felhatalmazó, miközben tud önkritikus lenni. Hibázunk, de tanulunk belőle. Sikereket érünk el, és meg is ünnepeljük azokat. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy mindig legalább egy picit jobbak legyünk, mint amilyenek tegnap voltunk.

Mi a CIB Banknál azt tapasztaljuk, és ezt a kutatás is alátámasztotta, hogy a jó munkahely összetevői más-más súllyal esnek latba a különböző életkorú, végzettségű, lakhelyű munkavállalók esetében, a különböző élethelyzetekben. Mi folyamatosan kérjük kollégáink visszajelzését és arra törekszünk, hogy munkatársainknak az igényeikhez leginkább illeszkedő munkakörnyezetet teremtsünk. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük programjainkat, nagy hangsúlyt helyezve a rugalmas munkavégzésre, a családbarát kezdeményezésekre és az egészségmegőrzésre. A jövő évben például közel 100 kollégánk számára nyújtunk lehetőséget alkotói szabadságra, és az otthoni munkavégzés tekintetében is nagyon rugalmas keretrendszert működtetünk.

Kutatásunk eredményeit azért is tesszük közzé, mert fontosnak tartjuk, hogy minél több fórumon induljon párbeszéd arról, mitől lesz „jó” egy munkahely, mi az, ami a feltételekből megvalósul és mi az, ami nem. A közösségi média platformjainkon humoros kisfilmekben ösztönzzük az embereket arra, gondolják át, tényleg a helyükön vannak-e a jelenlegi állásukban. Abban szeretnénk segíteni, hogy mindenki megtalálja a saját igényeihez leginkább illeszkedő munkahelyet, hiszen ez valódi win-win helyzet mind a munkavállaló, mind a munkáltató szempontjából.

Nem ismerünk hasonló kutatási adatokat a környező országokból, de valószínű, hogy a többi közép-kelet-európai állam is küzd azzal, hogy a jól képzett, nyelveket beszélő munkaerő jelentős része külföldön keres állást, vagy éppen azért vált munkahelyet, mert azt érzi, nincs a helyén. Az előre lépési, fejlődési lehetőség hiánya itthon mindenképpen probléma. A kutatás egyik legtanulságosabb megállapítása, hogy a munkavállalók harmada egyáltalán nem érzi, hogy a munkahelye támogatná őt a szakmai fejlődésben, tanulásban.

A kutatási eredmények hova pozícionálják a hazai munkaadói mezőnyt regionális összehasonlításban? Vajon más munkaadók is ugyanezekkel a problémákkal szembesülhetnek?

Minden tizedik magyar munkavállaló aktívan állást keres, mert a jelenlegi munkahelyén nem érzi jól magát – ez is kiderült a CIB Banknak a Mélylevegő Projekttel közösen készített, a munkahellyel való elégedettségre vonatkozó reprezentatív felméréséből. Az eredményekről és a tanulságokról Tóth Györgyit, a pénzintézet HR vezetőjét kérdeztük.

