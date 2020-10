A koronavírus is segített: a K&H egyre több ügyfele bankol online

A digitális megoldások – a koronavírus-járvány miatt részben kényszerűségből – fokozódó népszerűségét a K&H Banknál is érzékelik. Az elmúlt tizenkét hónapban 15 százalékkal nőtt azok száma, akik rendszeresen használják a belga KBC által tulajdonolt hazai hitelintézet e- vagy mobilbankját, ez több mint félmillió ügyfelet jelent – hangzott el a K&H mai sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt egy évben e hitelintézet ügyfelei összesen havonta átlagosan 1,4 millió alkalommal léptek be az e-bankjukba, 3,8 milliószor pedig a mobilbankjukba. Idén szeptemberben pedig az e-banki belépések már meghaladták a 2,5 milliót, a mobilbankot pedig 4,3 millió esetben használták a K&H-s kliensek.

A digitalizációs szolgáltatásokra való áttérést az is jól példázza, hogy a korábbi személyes ügyintézés helyett az utóbbi egy évben havonta átlagosan 53 ezer alkalommal fizették be a csekkjeiket a bank ügyfelei az e- és a mobilbankban.

Egy többéves transzformációs program keretében pedig már a K&H közel hétszázezer ügyfele elektronikusan írhatja alá a dokumentumait az ügyfélpontokban, így a személyes ügyintézés 80 százaléka teljesen papírmentes – közölte Rajna Gábor, a K&H Lakossági értékesítés vezetője.

Ugyanakkor e hitelintézet más, a hétköznapi életet megkönnyítő szolgáltatásokat is elérhetővé tett a mobilbankjában. A K&H+ segítségével a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködő közlekedési cégek járataira lehet mobiljegyet vásárolhatni – jelentette be Németh Balázs, a K&H Operáció, technológiák és lakossági hitelezések divízió vezetője. Ez az új szolgáltatás díjmentes a bank ügyfelei számára, emellett – mivel az a mobilbankon belül található – rendkívül biztonságos is.

A bank ügyfelei ezentúl a bankkártya kézhezvételekor, rögtön, digitális úton aktiválhatják a kártyájukat és – mint azt a K&H-nál kiemelték – a magyar bankpiacon egyedülálló módon digitálisan kérdezhetik le a pin-kódjukat is. Így a plasztik azonnal használhatóvá válik és arra sincs szükség, hogy a bank az ügyfélnek egy borítékban elküldje a pin-kódját. Ennek az is előnye, hogy a pin-kód később is, bármikor lekérdezhető, így az sem okoz fejfájást, ha azt az ügyfél elfelejti.

A K&H ügyfelei már – a magyar piacon elsőként – utas- és lakásbiztosítást, valamint kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást is köthetnek a mobilbankjukban, néhány kattintással. Emellett bármikor nyomon követhetik a telefonjukon a hiteleik és befektetéseik alakulását.