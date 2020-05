A lottósorsolást gyártó cégbe is beült a volt washingtoni nagykövet

A külügy egykori államtitkára, Szabó László a Mediaworks mellett a Hung-Ister-ben is átvette Liszkay Gábor feladatait.

Az viszont csak a cégpapírokból derül ki, hogy a Mediaworks mellett Liszkay más tisztségét is megörökölte Szabó, aki a Hung-Ister igazgatóságába is bekerült. A cég az egyik legnagyobb beszállítója az állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt.-nek: legutóbb tavaly októberben kötöttek egy 2024 végéig szóló, 10,5 milliárd forintos megállapodást műsorgyártásra, vagyis a lottósorsolás show-jára.

Arról már lehetett tudni, hogy Liszkay - a válság kitörését követően - otthagyja a Mediaworks-öt, mint ahogy azt is bejelentette a KESMA , hogy a helyére Szabó László érkezik, aki elnöke és vezérigazgatója is lett a médiacégnek.

A KESMA bejelentését követően a cégnyilvántartásokban is rögzítették a személycserét az állami médiaholding zászlóshajó cégénél, a Mediaworks Hungary Zrt.-nél. Liszkay Gábor helyét Szabó László vette át , de nem csak itt, hanem a lottósorsolások közvetítését intéző Hung-Ister Filmprodukciós Zrt.-ben is.

