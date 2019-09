A TV2-nél a műsorváltozás lassan állandó lesz

Bár forradalmi változások nem voltak, de a két nagy kereskedelmi tévé őszi műsorstruktúrája hétről-hétre változik. Lehet ezt persze finomhangolásnak is nevezni, de a nézők nem feltétlen boldogok, hogy rendre 10-15 perccel korábban, vagy később ér véget a kedvenc műsoruk. Emellett a TV2 a hétvégi struktúrát is immár rendszeresen módosítja.

Mindkét nagy kereskedelmi csatorna erős programstruktúrával készült az őszi időszakra, talán ennek is betudható, hogy megosztottak a nézők, és mind az RTL Klubon, mind a TV2-n vannak kifejezetten sikeres műsorok, de a két csatorna közötti nézettségi verseny nem billent el sem egyik, sem a másik fél irányába. A médiavállalatok azonban ebbe nehezen akarnak belenyugodni, és ugyan a műsorstruktúrát nem rúgják fel, mégis folyamatosan módosítgatják azt.

A TV2 például konstatálta azt, hogy az Ázsia Expressz jól fut, míg az utána következő vetélkedő gyengécske. Így aztán előbbi műsoridejét megnyújtották, hogy a sikeres program minél nagyobb idősávot „harapjon ki” a fontosnak tartott esti időszakból, míg a Kapd el, ha tudsz automatikusan hátrébb tolódott. Ez persze logikus lépés, és nem először látunk hasonló húzást, a közelmúltban például az Exatlon esetében is hasonló döntésre jutott a TV2, de az RTL Klub esetében is láttunk erre példát, amikor a Drága örökösök napi adagja a duplájára nőtt.

Az viszont a nézők egy részének kifejezetten irritáló, hogy a konkurensek a műsorokat - ha csak 10-15 percekkel is, de - ide-oda tologatják. Idén ősszel pedig gyakorlatilag ez lett a bevett megoldás, hiszen szinte folyamatos volt a reszelgetés, és amikor az egyik fél lépett, akkor sokszor a vetélytárs is reagált rá. A durva viszont az, hogy a TV2 a héten előbb megnyújtotta az utazós reality hosszát, majd néhány nap múlva visszatáncoltak, és ismét rövidebb adással jelentkezett az Ázsia Expressz. Ami miatt az utána következő vetélkedő kezdési időpontja is korábbra került.

Stabilan erős számokat hoz vasárnap este a Sztárban sztár leszek (Forrás: TV2)

Emellett immár szokássá vált, hogy a TV2 szinte minden alkalommal módosította a hétvégi műsorrendet. Nem volt ez másképpen most sem, hiszen szombaton az eredetileg 9 óra után kezdődő mozifilm helyett immár harmadszor is a Sztárban Sztár leszek! került adásba. A szombati műsor szépséghibája, hogy gyakorlatilag az egy héttel korábbi adást kapják meg ismét a nézők. Valószínű, hogy ez is közrejátszott abban, hogy míg az első alkalommal ez még erős nézettséget hozott, addig a második héten már sokkal visszafogottabb számokról beszélhettünk. Ezúttal az egy héttel korábbinál kicsit erősebb számokat tudott hozni a Sztárban sztár leszek, ami ahhoz mindenképp elég volt, hogy az RTL egyik legdrágább sajátgyártású produkcióját, a Love Island-et megelőzzék.

A TV2 vasárnap este is módosította a műsorrendet, akkor a tehetségkutató után, újra az Ázsia Expressz különkiadása került a képernyőre. Az ügy „kárvallottja” az eredetileg akkorra tervezett film, a Lánytesók volt, amely jelentősen későbbre tolódott. Az utóbbi hetekhez képest egyébként a vasárnapi Ázsia Expressz ezúttal kicsit gyengébben teljesített. Ettől függetlenül a vasárnap estét még a kereskedelmi célcsoportban is megnyerte a TV2, míg szombaton a jobb számok ellenére is alulmaradtak a 18-49-es korcsoportot tekintve.

Utóbbi persze nem meglepő, hiszen A mi kis falunk szokás szerint tarolt ebben a célcsoportban. Az idősebbek viszont valamiért jobban szeretik a vidéki vígjátéknál a néha szánalmas, máskor meglepően jó énekeseket, és a teljes népességben a vasárnapi Sztárban sztár leszek nyert, megelőzve az RTL vígjátékát. A kereskedelmi célcsoportban egyébként a Drága örökösök, a Fókusz plusz és az Ázsia Expressz került még be az első ötbe. Míg a másik fontos célcsoportnál a Tények került a képzeletbeli dobogóra, majd itt is a Drága örökösök és az Ázsia Expressz következett. Ahogy a felsorolásból látszik, az RTL Klub idén őszi nagy dobása, a Love Island nem lett akkora siker, mint amit az adott műsorsávban futó programok (pl. a Konyhafőnök) hozni szokott. Az RTL Klub szempontjából külön probléma, hogy a társkereső reality egy viszonylag drága formátum, így duplán fájhat a csatornának a műsor vártnál gyengébb nézettsége.

Nem váltotta meg a világot a Love Island (Forrás: RTL Klub)

Érdemes kitérni egy kicsit a sportműsorokra, hiszen ezúttal nem a megszokott kora délutáni időpontban volt a Forma-1-es futam. Így, az esti időszakban a műsor közönségaránya ugyan a szokásosnál alacsonyabb lett, ám a műsorokat tekintve nagyobb konkurencia ellenére a nézőszám nem csökkent. A Ferencváros kapcsán azt valószínűsítettük, hogy ha bejutnak az EL-főtáblára, ott a nevesebb ellenfelek miatt magasabb lehet a nézői érdeklődés, ez azonban egyelőre nem feltétlen igazolódott be. Hiába játszott eredményesen a magyar csapat egy ismert spanyol csapat ellen, ez a mérkőzés nem hozott kiugró számokat.

A 38. heti számokat összefoglalva a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub tartani tudta a múlt héten megszerzett előnyét. A két nagy csatorna szinte hajszállra megismételte az egy héttel korábbi számait, hiszen az RTL Klubot ezúttal átlagosan a készülékek előtt ülők 13,9 százaléka nézte, míg a TV2 esetében 11,9 százalékos eredményt jegyezhettünk fel.

Az RTL legnépszerűbb kábelcsatornája, a F+ ismét jó számokat hozott, hiszen 5,2 százalékos volt az átlagos közönségaránya a kereskedelmi célcsoportban. Kevésbé teljesített jól a Cool (2,5 % SHR), igaz ők az elmúlt időszakban hasonló számokat hoztak. A Viasaton (2% SHR) még várni kell a népszerű sorozatra, a 200 első randira, az talán kimozdítja a csatornát a mostani szintről, míg a Duna TV a megszokott 1 százalékos közönségarányt hozta ismét.