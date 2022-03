Albániában lett piacvezető a magyar informatikai cég

A ONE Telecommunications 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója. A társaság tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amelynek keretében a legmodernebb svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére. A már lezárt hálózatfejlesztést az Umlaut „Best in Test” független felmérése is visszaigazolta 2021 elején: Albániában a One Telecommunications mobilhálózata nyújtotta a legjobb minőségű és a leggyorsabb letöltési sebességet. Többek között a kimagasló minőségű szolgáltatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban számottevő mértékben növelte mobilpiaci részesedését a vállalat. A One Telecommunications az elmúlt két évben összesen 92 millió eurós beruházást hajtott végre az albán távközlési piacon, ami az ország legnagyobb telekommunikációs ipari fejlesztésének számít.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az albán távközlési piacon a 4iG csoport a ONE Telecommunications és az ALBtelecom sikeres akvizícióival vezető szereplővé, illetve az ország egyik legnagyobb külföldi befektetőjévé vált. Hosszú távon szeretnénk jelen lenni az országban, a célunk, hogy hozzájáruljunk az ország digitális fejlődéséhez és átalakulásához. Ennek megfelelően a táközlési szolgáltatások mellett informatikai megoldásainkkal is szeretnénk piacra lépni a nyugat-balkáni országban.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán.

„Az elmúlt 3 évben új szolgáltatások bevezetésével, az ONE mobilhálózat minőségének és lefedettségének jelentős javításával megváltoztattuk az albán távközlési piacot, és ami még fontosabb – megfizethető korlátlan hang- és adatdíjcsomagok bevezetésével - megváltoztattuk ügyfeleink elvárásait. Szeretnénk megköszönni minden munkatársunknak a támogatást és a kemény munkát, valamint ügyfeleink bizalmát. Biztosak vagyunk abban, hogy a 4iG tulajdonlásával a ONE kiváló minőségű és ár-érték arányú szolgáltatásokat nyújt a jövőben is.” – mondta Elvin Guri, a One Telecommunications korábbi többségi részvényese.

A One Telecommunications 137 kiemelt ügyfélponttal, illetve 632 saját adótoronnyal rendelkezik, amelyek a 4G/LTE mellett 5G mobilkommunikációra is alkalmasak, így a szolgáltató lakosságarányos lefedettsége 98,5 százalék. A cég 420 munkavállalót foglalkoztat. A One Telecommunications mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben.

A 4iG két hete jelentette be, hogy megvásárolta az albániai távközlési piac egyik kiemelkedő 4P szolgáltatóját az ALBtelecomot, amely piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén. A 4iG Csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One Telecommunications akvizíció lezárásával stratégiai együttműködésre és erős szinergiák kialakítására nyílik lehetőség.