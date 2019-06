Annyira bejött a Bezár a bazár!, hogy a TV2 nem fog leállni vele

Június 24-től továbbra is a Majka és Tilla vezetésével készült game show-t láthatják a nézők a TV2 képernyőjén hétköznap esténként, közölte a csatorna. A döntést azzal indokolták, hogy sikere töretlen, így a nézői igényekhez igazodva műsoron tartják.

A TV2 közleménye szerint a Bezár a Bazár! című műsor május után júniusban is a nézők kedvence lett. A game show eddigi júniusi adásaival a teljes lakosság körében mind a 13-szor nyerni tudott az idősávjában az RTL Klubbal szemben (SHR% szerint, live adatok alapján), június 14-én a két rivális csatorna közti különbség ebben az idősávban elérte a 8,9 százalékpontot – a TV2 javára. Arról az mfor.hu rendszeres tévés nézettségi összefoglalóiban korábban beszámoltunk, hogy jó döntés volt a csatorna részéről, hogy az évad vége felé beszúrták néhány korábbi adás ismétlését. Ennek köszönhetően ugyanis meg tudták nyújtani a műsor mostani évadát, és az RTL Klub nyári időszakra időzített új sorozatát (Megtörve) sikerült megtorpedózniuk. Ez ugyanis a csatorna szokásos számaitól elmaradó közönségaránnyal fut, míg a TV2 meg tudta tartani a korábbi nézői arányát.

A TV2 közönsége idősebb, mint a versenytársuké, így a korosabb nézőket felülreprezentáló teljes népességnél relevánsabb összehasonlítást nyújt, ha az aktív lakosságot leképző korcsoportot nézzük. A Majka fémjelezte vetélkedő ezekben is jól teljesített, hiszen a 18-59 és a 18-49 éves korcsoportokban a 13 adásból 11-szer tudta legyőzni az RTL Klubot sugárzásának idősávjában. Itt is június 14-én született a legkiemelkedőbb eredmény: a 18-59 évesek körében a műsor közönségaránya 19 százalékos volt, míg a legnagyobb konkurens, az RTL Klub 10,3 százalékponttal alacsonyabb, mindössze 8,7 százalékos részesedést tudott elérni az idősávban.

A folytatódó műsor kapcsán a TV2 közleményéből nem derül ki, hogy új adások kerülnek-e a képernyőre, ám miután az utóbbi időszakban ismétléseket adtak, így szinte biztosan az archívumból jönnek a most képernyőre kerülő darabok is. A nézők egyébként úgy tűnik ezekkel is beérik, ezt tükrözik a fenti statisztikák is.