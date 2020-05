Augusztus 15-ig kivonul az állam a Kartonpackból

Ennek a tájékoztatásnak kell egy előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb augusztus 15-ig megtörténnie. A tájékoztatást követő napon az állami felügyelet is megszűnik.

A felügyelet alá vonás után rögtön lecserélték a cég vezetőségét, majd április legvégén a társaság könyvvizsgálójának megbízatását is megszüntették és újat neveztek ki a helyére. Ezzel van összefüggésben az is, hogy mivel a csere miatt késik a 2019-es éves beszámoló elfogadása és összeállítása, azt nem tudták időben közzétenni a Budapesti Értéktőzsde oldalán, ezért a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette a kereskedést a cég részvényeivel .

