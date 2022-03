Belevág a vasúti szállítmányozásba Mészáros Lőrinc

Hatalmas potenciált láthat a felcsúti milliárdos a vasúttal kapcsolatos tevékenységekben. Már eddig is több vasútépítéssel is foglalkozó gazdasági érdekeltsége volt, a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjében is nagy feladatot vállalt, február végén pedig egy teljesen új irányba mozdult el legújabb cége révén.

A társaság cégkivonata szerint a cégbíróság február 23-án jegyezte be a V-Híd Cargo Zrt.-t.

Nagy lehetőségeket láthat a vasút tevékenységekben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Nagy lehetőségeket láthat a vasút tevékenységekben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A céget 5 millió forintos alaptőkével indították, főtevékenysége pedig - mint a neve is utal rá - vasúti áruszállítás. Emellett a vasúti tevékenységeken kívül teljes más területen is tevékenykedhet a társaság. Többek között foglalkozhat még

vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával,

nem veszélye hulladék kezelésével, ártalmatlanításával,

közúti áruszállítással,

ingatlankezeléssel,

információ-technológiai szaktanácsadással,

egyéb szoftverkiadással,

általános épülettakarítással,

egyéb oktatással

egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatással,

használt eszköz bontásával

és rakománykezeléssel is.

A cég székhelye egyelőre a Budapest, Hermina úti irodaház, egyedüli tulajdonosa pedig a V-Híd Vagyonkezelő Kft., ügyvezetője pedig az a Vanya László, mely több más Mészáros-érdekeltséget is irányít:

az egyéb közlekedési eszköz gyártásával foglalkozó Rail-Technika Kft.-t,

a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-t,

és a China-Hunary Railway Materials Kft.-t.

Utóbbi cég egyébként a szintén Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Herceghalmi Kereskedőház Kft. és a kínai tulajdonban lévő China Railway Magyarország Kft. vegyesvállalata.

A V-Híd Cargo Zrt. sorban a kilencedik leányvállalata a V-Híd Vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő a tulajdonosa

a paksi távhőellátással foglalkozó D.C. Therm Kft.-nek,

a pátyi Vágányprofil Kft.-nek,

a Kontúr Csoport Kft.-nek,

a deszki Csíkszék-gép Kft.-nek,

a felcsúti V-Híd Network Kft.-nek,

a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft.-nek,

a Felcsúti Ipari Park Kft.-nek,

illetve a Rail Technik Kft.-nek.

A leánycégek bővülő sora a vagyonkezelő eredményességén is meglátszik. Míg első teljes évében épp meghaladta az egymilliárd forintot a cég bevétele, 2019-ben már 3,4 milliárdot, 2020-ban pedig 8,7 milliárdot könyvelhetett el. A bevételek növekedése a nyereségen is megmutatkozik: 71 millió után 2019-ben 438 milliót, 2020-ban pedig már 1,7 milliárd forint tiszta profitot mutatott ki a cég.