Berobbant Az álarcos énekes, nehéz dolga lesz a TV2-nek

Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk azzal, hogy mind az RTL Klub, mind a TV2 bedob az év elején egy zenés showműsort, a csavar a történetben, hogy nagyon hasonló műsorötlet alapján készülnek. Mindkettőben beöltöztetett, elmaszkírozott előadók énekelnek, és csak akkor derül ki, hogy kit rejtett az álca, amikor az illető kiszáll a játékból. Az RTL Klub a nemzetközi piacon ismertebb formátumot (The Masked Singer – Álarcos énekes) szerezte meg, míg a TV2 egy román licenszet (Mysteries in the spotlight), amely viszont kísértetiesen hasonlít az Álarcos énekesre. Két éve az RTL Klub nem volt elég óvatos, és A Fal – Piramis csatában alulmaradt. Így most az eredeti terveiket felülírva már vasárnap elindították a műsorukat, akár annak árán is, hogy a saját portfólión kívüli promóció így nem volt különösen jelentős.

A számok viszont a csatornát igazolták, az Álarcos énekes ugyanis elsöprő nézettséget hozott. Az RTL Klub közleménye szerint az Álarcos énekes a 18-49-ben átlagos 489 064 és a teljes lakosság körében 1 361 641-es nézőszámával is 2020 legnézettebb műsora lett. A műsor mind a teljes népesség, mind a 18-49 éves korcsoportban erős közönségaránnyal futott, mindkét célcsoportban közelített a 30 százalékhoz.

Csepregi Éva volt a panda jelmezben - erősen indult Az álarcos énekes (Fotó: RTL Klub) Csepregi Éva volt a panda jelmezben - erősen indult Az álarcos énekes (Fotó: RTL Klub)

A fenti szám alapján érdemes megjegyezni, hogy manapság az 1 milliós nézettség már kifejezetten jónak számít, az idei évben ezt a szintet rendszeresen csak A mi kis falunk tudta hozni. Az 1,36 millió pedig bravúros eredménynek számít, ezzel a tavalyi nézettségi lista második helyén végzett, 2019-ben az X-Faktor egyik adása tudott csak ennél jobb számot elérni.

Érdekes lesz a második rész, mert ekkor a TV2 hasonló műsora, a Nicsak, ki vagyok? is látható lesz. Ugyanakkor az lenne a meglepő, ha versenyre tudna kelni az RTL-es műsorral, az ilyen erős kezdés után az elmúlt években még egyszer sem láthattunk ugyanis drasztikus visszaesést. Az persze benne van a pakliban, hogy a TV2 most vasárnap az előző heti Lara Croft film 8,9 százalékos közönségarányánál (18-49-es korosztály) jobb számokat fog elérni, ahogy azt sem tartjuk kizártnak, hogy az Álarcos énekes némileg gyengül, összességében viszont sima RTL Klub győzelmet prognosztizálnánk a következő hetekben vasárnapjain.

Kronológiailag visszafele haladva azt láthattuk, hogy a szombat is az RTL Klub sikerét hozta. A mi kis falunk ezúttal is hozta a tőle megszokott erős számokat. Az Álarcos énekes miatt viszont ezúttal a nézettségi toplista második helyére szorult mindkét fontos célcsoportban. Érdekesség, hogy amióta a sorozat megy, azóta nem fordult elő, hogy legalább az egyik célcsoportban ne lett volna az élen. (Igaz, a tavaly ősszel kimagasló számokat hozó X-Faktor idején a vígjáték sorozat nem volt látható).

Ami a hétköznapokat illeti, ott komoly változásokról nem beszélhetünk. A Drága örökösök viszi a hátán hétköznap esténként az RTL Klubot. Egy héttel korábban arról számoltunk be, hogy javuló tendenciát mutat a Bátrak földje, úgy tűnik ez nem lett tartós, mert az utóbbi napokban ismét hullámzóbb számokat hozott a kosztümös sorozat. Ezzel szemben a Mintaapák úgy tűnik stabilan tudja hozni a kereskedelmi célcsoportban a TV2 átlagos főműsoridős közönségarányát. A hétköznapokon továbbra is az Exatlon a TV2 meghatározó műsora, amely ezúttal is felfele húzta a csatorna közönségarányát.

A 6. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) hat estét nyert az RTL Klub, míg a TV2 egy alkalommal volt erősebb, pénteken. A két csatorna között a különbség némileg nőtt, köszönhetően az RTL Klub kiugróan erős vasárnapi eredményének. Így közel egy százalékpontot tudtak javítani a heti átlagukon, amely 14,9-ről 15,8-ra bővült. Eközben a TV2 megismételte a legutóbbi 11,9 százalékot.

A közepes méretű csatornáknál a F+ volt (3,6%), ami látványosan visszacsúszott, így beérte őket a Cool (3,6 %). Tovább olvadt a Viasat 3 (1,3%) átlagos heti közönségaránya, amelyet így beért a Duna TV (1,2%).