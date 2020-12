Bige Lászlót őrizetbe vették

Gazdasági bűncselekmények gyanújával őrizetbe vették Bige Lászlót, az ország egyik leggazdagabb emberét – értesült a Telex. A nagyváradi születésű Bige elsősorban műtrágyagyártásból szerezte vagyonát.

A lap úgy tudja, hogy a reggeli rajtaütés során házkutatás is történt, és a rendőrök bizonyítékokat is lefoglaltak. A vállalkozó az egyik leggazdagabb magyar, ugyanakkor cégeinek, így legjelentősebb vállalatának, a pétfürdői Nitrogénművek Zrt.-nek jelentős adósságai is vannak.

Bige László cégei (a Bige Holding) az elmúlt időszakban többször álltak rendőrségi és versenyhivatali vizsgálat alatt, előfordult az is, hogy a rendőrség mintegy 300 rendőrrel vizsgálódott a csoport szolnoki üzemében. Az az ügy egy környezetvédelmi eset volt, ez a mostani azonban egy másik eljárásnak tűnik, amely állítólag egy volt üzleti partnerének a feljelentése alapján indult.

