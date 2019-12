Csak nem akad vevő a brókerbotrányos Quaestor panziójára

Az egyik nagyobb tétel volt a Quaestor Ingatlan Alap 1998 végi portfóliójában a leányfalui Twins Hotel. Amelyet korábban még 120 millió forintra értékeltek, annak ellenére, hogy lényegesen többre tartották.

Elkeseredett károsultak a Quaestor épülete előtt. Fotó: MTI - Szigetváry Zsolt Elkeseredett károsultak a Quaestor épülete előtt. Fotó: MTI - Szigetváry Zsolt

Azóta több mint két évtized eltelt, s most akár 98 millióért is hozzá lehet jutni az ingatlanhoz. Legalábbis ezen a minimáláron tette fel az egykoron a 2015 márciusában kipattant brókerbotrány főszereplője, a Quaestor-csoport kötelékébe tartozott QuaesTour Utazásszervező és Utazásközvetítő Kft. felszámolója, az Insolvent Pénzügyi Tanácsadó Kft. az Elektronikus Értékesítési Rendszerre. A becsérték ennél több mint 40 százalékkal magasabb, 140 millió. A felhívásból az is kiderül, hogy pályázni december 6-ától 23-áig lehet.

A Leányfalun, közvetlenül a 10-es főút mellett található ingatlant többször átalakították. Eredetileg családi háznak épült, majd ötszintes, három csillagos panzióvá bővítették, 27 szobával, 50 fős étteremmel, a földszintjén szaunával és úszómedencével.

A 2016 óta üresen álló ingatlant a QuaesTour végelszámolója, a Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. már korábban is próbálta eladni. 2016 szeptemberében 225 millió, majd 2017 márciusában 160 millió forintért hirdette meg az ingatlant, amelyre a szintén dicstelen véget ért, 2014 júliusától felszámolás alatt álló Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 1,4 milliárd forint erejéig jegyeztetett be jelzálogjogot.

A QuaesTour végelszámolása 2018 decemberében felszámolásba ment át, ám az azzal megbízott Insolvent Kft. sem tudott túladni az egykori panzión, pedig az idén már kétszer is próbálkozott. Idén júniusban eredménytelen lett a pályázat, mivel egyetlen ajánlat sem érkezett. Vélhetően ennek hatására szállította le a 140 millió forintos minimálárat 98 millióra a felszámoló a második, augusztusi próbálkozás során. S akadt is érdeklődő, csakhogy akkor meg érvénytelennek nyilvánították a pályázatot, arra hivatkozva, hogy az nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült.