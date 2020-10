Egymásra licitálva nyomulnak itthon a raktárépítő magyar és külföldi cégek

Újabb darabbal bővíti eddig is masszív ipari portfólióját az ingatlanpiac összes területén állásokat kiépített Indotek Group. A Jellinek Dániel milliárdos nagyvállalkozó többségi tulajdonában lévő csoport a logisztikai piacon régóta jelen lévő Waberer’s 24 százalékos pakkját veszi meg azzal, hogy később a cég további 47,99 százalékos részét is átveheti. Az ügylet ismét azt jelzi, hogy hihetetlen módon megszerették a fejlesztők és befektetők ezt az ágazatot az egyre mélyülő válság közepette is. Az elmúlt egy-másfél év alatt felvásárlások, cégindulások és további nagy fejlesztések, telekvásárlások és gyárépítések is erről tanúskodnak.

forrás: Prologis forrás: Prologis

Az Indotek mostani akciója a csoport pozícióinak jelentős erősödését hozhatja és növelheti a magyar vagy részben magyar tulajdonú, ipari ingatlanokra szakosodott vállalkozások arányát ezen a dinamikus piacon. Eddig főleg a másodvonal volt fókuszban, de a mostani felvásárlással immár a legnagyobbak közé is belép a társaság. Sőt, ha valóban nagyobb részesedést tud szerezni a Budapest Airportban, akkor egy nagy cargo központ is bekerülhet a zsákjába, erről ebben a cikkben írtunk legutóbb.

A tavaszi-nyári hónapokban főleg Ecser és Üllő térsége szerepelt a hírekben azzal, hogy több gyártó vagy kereskedő nagyvállalat megszerzett telkeket a környéken. A német Lidl a kormány 1,2 milliárd forintos támogatásával 35 milliárd forintot költ új, immár negyedik itteni logisztikai központjának megépítésére.

A dán Jysk az elmúlt pár évben Magyarországon és más térségbeli országban méretes áruházi hálózatot épített ki, ennek kiszolgálását célozza az első magyarországi elosztó központja Ecseren.

A Magyarországon 2015 óta van jelen lévő Weerts Group szintén Ecseren 120 ezer négyzetméteres logisztikai központot épít, ezzel a magyarországi lesz a cégcsoport legnagyobb, Belgiumon kívüli logisztikai beruházása. A csoport egy másik akciót is visz, Nagytarcsán 46 ezer négyzetméteren bővíti ottani bázisát, a befejezés 2021 első negyedévében lesz.

„Meggyőződésünk, hogy a budapesti agglomeráció keleti térsége jelentős üzleti potenciállal bír, hiszen a repülőtér közelsége, a jó úthálózat és a jól képzett munkaerő ideális feltételeket biztosítanak az ehhez hasonló beruházásokhoz” – indokolta a helyszínválasztást Pascal Weerts, a Weerts Group vezérigazgatója.

A fejlesztésre és üzemeltetésre szakosodott, hollandiai székhelyű CTP teleszórja a budapesti agglomerációt hatalmas raktárközponttal. Néhány napja jelentette be, hogy Üllőn a cég ottani ipari parkjában a Lenovonak húz fel egy gyáregység elhelyezésére alkalmas komplexumot. A 18 millió eurós beruházás során 35 ezer négyzetméternyi felépítmény jön létre, az átadást jövő tavaszra tervezik. A CTP más itteni helyszíneken is tervez hasonló beruházásokat.

A Spar logisztikai közontja Bicskén (forrás: Spar) A Spar logisztikai közontja Bicskén (forrás: Spar)

A logisztikai tortából olyanok is részesedni akarnak, akik újként lépnek be a piacra. A más ingatlanos részpiacokon nagyon erős Futureal Group főtulajdonosa, Futó Gábor az ősz elején HelloParks néven új céget alapított azzal a kimondott céllal, hogy bekerüljön a legnagyobbak közé. Első lépésként a cég Budapest környéki, majd vidéki megaparkok fejlesztésében gondolkodik, ahol mind raktározási, mind pedig könnyűipari gyártási tevékenység végezhető.

„Világszerte látványosan megnövelte a raktározási igényeket az internetes kereskedelem térnyerése, valamint a gyártási és ellátási láncok rövidülése, a célpiacokhoz közelítése. A folyamatot a koronavírus járvány még inkább felgyorsította, ezáltal tovább emelkedett a bérlői és befektetői kereslet egész Európában.” – indokolta a cégalapítást a cégvezető.

A logisztikai beruházások természetesen a kivitelezői szektornak is értékes megbízásokat adtak az elmúlt 3-4 évben. Nem csoda, ha a legnagyobbak, mint például a Market Építő Zrt. is tortaszelethez jut. A cégcsoport épp a hét végén jelentette készre a dpd vállalat csomagelosztó központját, azt a beruházást mintegy hatmilliárd forintért hajtotta végre a Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozó nagyvállalat.

Magyarországon az eddig fejlesztett nagy logisztikai központok méretét tekintve az amerikai gyökerű globális szereplő, a Prologis a piacvezető. Egyelőre nem veszélyeztetik az új kihívók ezt a pozíciót, de erősen megközelítik. Ha a következő egy-két év tervei valóban megvalósulnak, akkor összességében megelőzhetik a céget, amely természetesen folytatja a már meglévő logisztikai parkjainak bővítését és korszerűsítését.

forrás: Prologis forrás: Prologis

A nagy játékosok beruházásaihoz szükséges pénzügyi háttér azzal is erősödhet, hogy egymás után bekapcsolódnak az MNB úgynevezett zöldkötvény kibocsátási programjába. Az így befolyó pénzt kifejezetten környezettudatos ingatlanfejlesztésekhez, köztük például ipari ingatlanokhoz használják. Elsőként a több raktárközpontot építő és cseh tulajdonú CPI Property Group jelentett be ilyen kibocsátást mintegy 86 millió euró értékben. Egy másik, nem az MNB által indított kezdeményezés során a CTP 650 millió euró értékben bocsátott ki értékpapírokat.

A sok fejlesztés és befektetés egy nagyon erős ipari ingatlanpiacra érkezik. A raktárakban szinte alig van szabad terület, a kihasználtság az idei harmadik negyedévben már majdnem 98 százalékos. Összesen 54 ezer négyzetméter áll üresen, és mindössze egy helyen érhető el 5 ezer négyzetméternél nagyobb szabad terület.

A bérlői kereslet év/év alapon a harmadik háromhavi időszakban nem kevesebb, mint 30 százalékkal megugrott 2019 azonos negyedévéhez képest. Januártól mostanáig 460 ezer négyzetméternyi területet kötöttek le részben bérbeadással, részben hosszabbítással. Sokat mondó, hogy a kereslet 40 százaléka előbérleti szerződés illetve úgynevezett bérlői igények alapján történt kialakítások voltak. A területbővítések aránya 20 százalékos volt.

A Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fóruma (BRF) azt közölte, hogy a három legnagyobb ügylet mindegyike 20 ezer négyzetmétert meghaladó területre szólt: egy 35700 négyzetméteres előbérleti megállapodást írt alá a Lenovo a CTPark Budapest East-ben, emellett regisztráltak egy 24800 négyzetméteres hosszabbítást és egy 20800 négyzetméteres bővülést a Prologis Park Budapest Sziget területén.