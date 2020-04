Elengedik a kereskedelmi rádiók és tévék esedékes frekvenciadíját

Egy hónapja ígérték a most megszületett rendelkezést, ami alapján a médiatörvénytől eltérően nem kell befizetnie a lineáris rádióknak és televízióknak az esedékes médiaszolgáltatási (frekvenciahasználati) díjukat.

A kormány most született, a médiaszolgáltatási díjat elengedő rendelete ugyanakkor érdemi segítségnek számít, mutat rá a lap, még ha az egyes esetekben nyugtalanító helyzetbe került médiumok helyzetére teljes gyógyírt még nem is jelent.

Orbán Viktor miniszterelnök ezt követően, március 23-én megígérte , hogy a kormány eltörli a rádiók és televíziók esedékes médiaszolgáltatási díját. A vonatkozó rendelet most 132/2020 (IV. 17) számon, „a veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő alkalmazásról” címmel jelent meg más, nem médiával kapcsolatos rendelkezésekkel összecsomagolva.

A gyakorlatban ez azt jelenteti, hogy a lineáris szolgáltatást nyújtó kereskedelmi rádióknak (ilyen például a Rádió 1 vagy a Sláger FM) és kereskedelmi televízióknak (például ilyen az RTL Magyarország, TV2 Média Csoport) nem kell befizetniük az esedékes díjakat. A közösségi jellegű rádiók és televíziók (mint amilyen például a Karc FM, az InfoRádió vagy a Klubrádió) eleve ingyenesen használhatják a frekvenciáikat, így őket a most hozott kormányrendelet nem érinti.

