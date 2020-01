Elképesztő pénzeket fociztak össze a legnagyobbak

Ugyan a tavalyi idényben is megnyerte a La Liga, vagyis a spanyol bajnokság küzdelmeit az FC Barcelona, de a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában már kevésbé volt átütő a Lionel Messi vezette társulat. Úgy tűnik azonban, ha a tradíciók és a sztárok erős értékesítési (merchandise) stratégiával kapnak hátszelet, akkor az is sokat tud dobni egy klub bevételein. Az FC Barcelona pedig az utóbbi időben sokat erősített ezen a területen, ennek is köszönhetik a katalánok, hogy történetük során először lettek a világ leggazdagabb futballklubja a Deloitte nemzetközi tanácsadó cég tanulmánya szerint.

A lista élén az utóbbi években rendre a Barca ősi riválisa, a Real Madrid végzett, most viszont a Messi, Griezmann és Suárez fémjelezte csapat az élre tört, miután a katalánok 840,8 millió eurós bevétellel zárták a 2018-19-es idényt, ami 150 milliós növekedést jelent az előző szezonhoz képest. A mostani bevételnövekedés egyébként kifejezetten nagy ugrást jelent, a top 10-be tartozó csapatok nagyon ritkán tudják ilyen mértékben gyarapítani a forgalmukat. Korábban egyébként még egy csapatnak sem sikerült áttörni a 800 millió eurós szintet. Nem csak a Barca, de a többi nagy klub is tudta növelni a bevételeit, a 20 leggazdagabb csapat az egy évvel korábbi 8,3 milliárd euró bevétel után ezúttal 9,3 milliárdot realizált.

A Real Madrid 757,3 milliós költségvetéssel került a lista második helyére, majd az angol kontinges következett, hiszen öt szigetországi csapat, a Manchester United (711,5 millió euró), a Manchester City (610 millió), a Liverpool (604 millió), a Tottenham Hotspur (521 millió) és a Chelsea (513 millió) is bekerült az első kilenc legtehetősebb csapata közé, ahol rajtuk kívül a Bayern München (660,1 millió) és a Paris Saint-Germain (635 millió) található. A top 10-be a leggazdagabb olasz csapat, a Juventus (459 millió) fér még be. A Tottenham előkelő helyezésével ők lettek a leggazdagabb londoni klub, amelyre korábban szintén nem volt példa, hiszen a városi riválisok között található a Chelsea és az Arsenal, utóbbi egyébként most először szorult ki a leggazdagabb 10 csapatból, igaz nem zuhantak nagyot, a 11. helyre kerültek. A Tottenhamnél kicsit elidőzve, megemlíthetjük, hogy esetükben a kiugró Bajnokok Ligája-szereplés is segített, hiszen amellett, hogy extra pénzhez juttatta Harry Kane társaságát, a reflektorfényt is rájuk irányította.

Ezt támasztja egyébként alá egy másik, a KPMG által készített tanulmány is, amely arra a megállapításra jutott, hogy a növekedés főleg a Bajnokok Ligája közvetítési jogából származó pénz újfajta elosztására vezethető vissza, amit éppen az elmúlt szezonban vezetett be az UEFA.

A húsz leggazdagabb futballklub rangsorában két új név található: a francia Olympique Lyon a 17., az olasz SSC Napoli pedig a huszadik. A francia "kiscsapat" hatalmas ugrást hajtott végre, hiszen egy évvel korábban 11 hellyel hátrébb rangsorolták őket. Az első 20-ba egyébként két német csapat került be, az egyik az utóbbi időben nagyon jó tranzakciókat végrehajtó, és a nemzetközi porondon is javulást mutató Borussia Dortmund, míg a másik a német piacon nagy rajongótáborral rendelkező, de a BL-ben például rendre csak epizódszerepig jutó Schalke 04.

A már idézett KPMG elemzése arra jutott, hogy ebben a szezonban a közvetítési jogokból származó bevétel volt a növekedés legfontosabb motorja, miközben egy évvel korábban még a kereskedelmi bevételek húzták a szektor szekerét. Szerintük ez áll annak a hátterében, hogy a BL meglepetéscsapata tudott a legnagyobbat előrelépni. Szerintük ugyanis a legnagyobb bevételnövekedést a holland bajnok Ajax érte el, a megelőző szezonhoz képest 117 százalékos ugrással. A KPMG-nél is az FC Barcelona lett a legnagyobb bevételt elérő klub 839,5 millió euróval, a katalánokat viszont ott a Paris Saint-Germain, a Bayern München, és a Manchester City követi.

A top 20 együttesből a legnagyobb számban a Premier League csapatai képviseltetik magukat (8 gárda) a Deloitte listáján. Az angolok mellett négy olasz (Juventus, Inter, AS Roma, Napoli), az említett három német és három spanyol klubot (a két gigász mellett az Atlético Madrid) is találunk. A legalacsonyabb számban a franciák vannak ott, akiket két gárda képvisel. Az első harmincat tekintve csak négy együttes van, amelyik nem az öt legnagyobb bajnokságból (angol, francia, német, olasz, spanyol) került ki: a holland Ajax Amsterdam (23.), a portugál Benfica (24.), az orosz Zenit (28.) és a portugál FC Porto (29.).

A KPMG azt is vizsgálta, hogy a bevételek mellett a kiadások és a csapatok pénzügyi egyenlege hogyan alakult. A nyolc nagy bajnokság (angol, német, olasz, francia, spanyol, holland, török, portugál) győztes klubjai a Juventus kivételével mind nyereségesek voltak. A Juve a stábköltségek emelkedése miatt produkált 20,7 millió eurós veszteséget, amiben nem kis szerepet játszott Cristiano Ronaldo 2018-as leigazolása. Árbevételre vetítve az olasz bajnok miatta költ a legtöbbet a kerettagok és a stáb fizetésére, náluk 71 százalékot képvisel ez a tétel, minden más klub alatta marad az UEFA 70 százalékos ajánlásának. Figyelemre méltó, hogy a Barcelona ezt az arányt 81-ről 69 százalékra tudta csökkenteni egy év alatt.