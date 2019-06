Elkezdtek a fociba ölt milliárdok visszaáramolni Garancsihoz

Az Európa-liga menetelésnek köszönhetően gazdasági szempontból is kiváló évet zárhatott a székesfehérvári focicsapat, hiszen a leadott beszámoló szerint sikerült az előző évi, NBI-es viszonylatban kiemelkedő árbevételt megtriplázni: 3,3 milliárd után 10,1 milliárd forint folyt be a kasszába, ami még a tetemes ráfordítások, közel duplájára emelkedő személyi jellegű kiadások mellett is hatalmas, 3,8 milliárdos nyereséget eredményezett. A bevételek növekedése a kiegészítő melléklet szerint a szponzori, reklámbevételeknek köszönhető, itt 2,1 milliárd után valamivel több mint 5 milliárdot realizáltak, egyéb árbevételként pedig 337 millió után 3,3 milliárdot könyvelhettek el.

A bevételek és nyereség alakulása mellett ugyanakkor találni egy sokkal érdekesebb, és némileg váratlanabb pénzmozgást. Minden jel arra utal ugyanis, hogy a hatalmas bevétel és nyereség lehetővé tette, hogy néhány milliárd forint elkezdjen visszaárolni a tulajdonos, Garancsi István irányába.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Vidinek ugyanis nem ment mindig annyira jól, mint az elmúlt néhány évben. 2009 és 2015 között csak egyetlen egyszer sikerült nyereségesen működnie a csapat mögött álló Fehérvár FC Kft.-nek, igaz, akkor (2010-ben) 1,3 milliárd forintot könyvelhettek el. Ezen kívül viszont sok százmilliós, olykor 1,4 milliárdos veszteséget kellett kigazdálkodni. Ez pedig a számviteli szabályok miatt sem mehetett könnyedén. A veszteségek ugyanis teljesen elapasztották 2012-re a cég saját tőkéjét, ami miatt a tulajdonosnak pótbefizetést kellett végrehajtania. A beszámolókat végigböngészve pedig nem ez volt az első eset:

2009 és 2013 között 2,6 milliárdot,

2014-ben 1,5 milliárdot,

2015-ben pedi 1,37 milliárd forintot tolt be közvetetten Garancsi István a Kft.-be.

A Fehérvár FC közvetlen tulajdonosa a Futball-F 2007 Kft., mely a Futball Invest 2007 Kft. tulajdonában áll, Garancsi pedig ezen keresztül található meg a láncolat legvégén.

A Vidi kiegészítő melléklete szerint a saját tőkén belül található lekötött tartalék sorról eltűnt 2,5 milliárd forint, a korábbi 5,7 milliárd ugyanis egyéb tételeknek is köszönhetően 3,7 milliárdra apadt. Itt a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott pótbefizetések és a fejlesztési tartalék szerepel, a 2,5 milliárd forint pedig előbbi sorról tűnt el. Vagyis jó eséllyel feltételezhetjük, hogy a közvetlen tulajdonos, a Futball-F 2007 Kft. tőkét vont ki a focicsapat mögött álló cégből.

Ez a feltételezés biztossá is válik, ha megnézzük az említett tulajdonos cég beszámolóját. Itt az eredménytartalék az, ami 2,5 milliárd forinttal emelkedett; vagyis pontosabban az itt előző években felhalmozott több mint 5,5 milliárd forintos mínusz mérséklődött 2 milliárdos mínuszra. A magyarázat szerint az itt megjelent 2,5 milliárd forintos tétel a "korábban rendelkezésre bocsátott pótbefizetés visszafizetése". Ez azonban nem csak könyvelési tétel volt, hiszen