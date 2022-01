Elrendelték a végelszámolást: heteken belül megszűnhet az Index.hu közeli NP Nanga Parbat 17 Zrt.

Karácsony előtt két nappal a cégbíróság elfogadta a NP Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt. végelszámolásának elrendelésére a tulajdonos Indamedia kérelmét – vette észre a minap a Media1.hu az Opten céginformációs rendszerben és a cégközlönyben.

A végelszámolás elrendelése azt jelenti, hogy a részvénytársaság hamarosan, ha minden a terv szerint halad, heteken belül megszűnik, ha csak valamilyen esetleges hitelezője ezzel szemben (az igénybenyújtási véghatáridőként megjelölt 2022. február 6-i időpontig) akadályt nem támaszt – ha valaki viszont ilyen igénnyel jelentkezne, és azt nem tudnák kifizetni, akkor felszámolási eljárássá alakulna az eredetileg a tulajdonos által kezdeményezett végelszámolás.

A NP Nanga Parbat 17 Zrt. 2017-ben jött létre, amikor a kormányzati körökben kegyvesztetté váló Spéder Zoltán nagyvállalkozótól Simicska Lajoshoz került az Index.hu Zrt., majd az Orbán Viktor és Simicska Lajos között a G-Nappal egyre jobban eldurvuló háborúskodás alatt Simicska az Index.hu Zrt.-t behelyezte a Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) nevű, újonnan létrehozott civil szervezetbe, amelynek Bodolai László, az Index jogásza lett a kuratóriumi elnöke, és aki egyfajta „védőhálóként” beszélt az alapítványról, mely megvédheti az Indexet és segítheti a függetlenségének megőrzését.

A NP Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt.-nek ott volt jelentősége, hogy az Index.hu Zrt. tulajdonjogait átvevő alapítványt, az MFA-t ezen a bizonyos, most megszűnő cégen keresztül hozták létre, illetve ennél a cégnél voltak az alapítvány alapítói jogai.

Szinte azonnal ennek bejelentése után megjelentek az első hangok, hogy ez az alapítványi struktúra valójában egyáltalán nem sebezhetetlen, ráadásul a Media1 később, 2020 nyarán azt is kiderítette, hogy az alapítvány egy nagy összegű, több száz milliós összegű hitelt is kénytelen volt fizetni, és ezt az Index nyereségéből törlesztette az alapítvány. Az Index hirdetési bevételeiért felelős, és hitelezőként is eljáró Indamediáról pedig eközben az derült ki, hogy az fele részben kormányközeli tulajdonba került: először Oltyán József KDNP-s politikus jelent meg benne 50%-os társtulajdonosként, majd az Orbán Viktor barátjával, Mészáros Lőrinccel üzleti kapcsolatban álló Vaszily Miklós vált benne 50 százalékos tulajdonossá 2020 márciusában. Vaszilyék 2020 őszén át is alakították az Index körüli teljes struktúrát, és kikerült az Index.hu a NP Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt. által létrehozott alapítvány „védőhálója” alól – pontosabban az alól a rendkívül bonyolult alapítványi struktúrából, amit Bodolai László, a hírportál függetlenségének védőhálójaként mutatott be a publikum számára korábban.

Miután az Index végül a Vaszily Miklóshoz és Ziegler Gáborhoz tartozó Indamediához került, így logikus, hogy az alapítványt létrehozó részvénytársaságra már nincs szüksége az Indamediának.

