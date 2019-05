EP-választás: volt olyan csatorna amelynek nagyon bejött

Vasárnap este több csatorna is készített műsort az Európa Parlamenti választásra. Az emberek számára a nemzeti parlamenti szavazásnál jóval kevésbé érdekes esemény inkább az alacsonyabb nézettséggel rendelkező tévéknek hozott jó estét.

Választási műsort készíteni nem könnyű feladat, ez különösen igaz volt a most vasárnapra. Az Európai Parlamenti választások ugyanis Közép-Európában a szavazók körében jóval kisebb jelentőséggel bírnak, mint az országgyűlési voksolás. Igaz, ezúttal kifejezetten sokan mentek el, hogy leadják a szavazataikat, a változó médiafogyasztás miatt viszont az eredmények követése egyre inkább az internet felé tolódik. Bonyolította a helyzetet, hogy az EU-s szabályok miatt, addig nem lehetett hivatalos eredményeket közölni, amíg mindenütt le nem zárultak az urnák. Mivel Olaszországban este 11-ig voltak nyitva a szavazóhelységek, ezért úgy kellett - volna - a csatornáknak műsort csinálni, hogy órákon keresztül nem adhatnak információt a nézőket leginkább érdeklő adatokról. Arról persze lehet lamentálni, hogy az immár ismét kormánypárti Magyar Nemzet miként jutott hozzá - mint utólag kiderült - a hivatalos statisztikákhoz, és miért közölhette azokat.

Mindenesetre a kereskedelmi tévék közül hosszabb műsorral rukkolt ki a TV2, amely már 21.30-tól dedikált adást szentelt a szavazásnak. Ezzel szemben az RTL Klub csak a hivatalos adatok publikálása után 23.20-tól indította választási műsorát (amely a Híradó különkiadása volt). Mellettük az ATV, az M1 és a Hír TV is külön programot szentelt az EP-választásnak. Ha a két nagy csatorna számait nézzük, akkor a 18-49 évesek körében az RTL Klub annak ellenére győztesnek tekinthető (vagy talán éppen azért), hogy az ő programjuk később indult és jóval rövidebb volt. Azt a célcsoportban 57 ezren nézték, szemben a TV2 műsorával, amelyet 45 ezren követtek. A teljes népesség esetén, amelynél az idősebb generáció erősen hat a statisztikákra, összességében a TV2 ért el több nézőt.

Az Exatlon jobban ment Palik Lászlóval Az Exatlon jobban ment Palik Lászlóval

A választási este győztesei azonban a kisebb csatornák voltak, amelyek egyébként jóval kevesebb nézőt érnek el, ám ezúttal a politika iránt kevésbé érdeklődők közül többen kapcsoltak hozzájuk. A kereskedelmi célcsoportot vizsgálva ugyan egyik adó sem került a választási műsorral a legnézettebb heti statisztikába, a teljes népességben viszont más a helyzet. Az ATV vasárnap esti választási műsora, amely 20.30-21.00-ig tartott, a toplista 12. helyére került. Ebben a téma mellett vélhetőleg annak is volt szerepe, hogy előtte a csatorna egyik legnépszerűbb programja, a Heti napló Sváby Andrással ment. A csatorna átlagos számaihoz képest kiugró eredményt ért el az M1 is, amely néhány éve nemzeti főadó helyett hírcsatorna lett. Az ott sugárzott Európa nemzeti választanak 2019 című program is a 20 legnézettebb műsor közé került.

Hogy a nagyok számára összességében nem egy közönségcsalogató műfaj a választási műsor, azt jelzi, hogy a kereskedelmi célcsoportban a TV2 és az RTL Klub is elmaradt az átlagos közönségarányától ezen az estén. Igaz, a hétköznapokon viszont továbbra is mindkét adó jól teljesít, köszönhetően az este 7-től kezdődő tartalmaknak. A TV2 esetében a Bezár a bazár remek döntésnek bizonyult, a vetélkedő folyamatosan nagyon magas közönségaránnyal fut. A 21. héten például csütörtökön a készülékek előtt ülők közel ötöde nézte a Tilla és Majka vezette gameshowt. Ilyen számokat még az egyébként szintén húzó programnak bizonyuló Exatlontól sem nagyon láttunk. Az RTL Klub "szerencséje", hogy nekik is van egy nagyon nézett hétköznapi műsoruk, a Konyhafőnök. Mivel a TV2 a Bezár a bazár után jelentősen gyengébb számokat hoz, így összességében a hétköznap estéket (19-23 óra között) a kereskedelmi célcsoportban rendre az RTL Klub nyeri.

A 21. heti számokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal hét estét vitt az RTL Klub. Az egy héttel korábbi számait tudta ezzel a csatorna megismételni, heti átlagban 14,3 százalékos közönségarányt ért el. Kismértékben esett vissza a TV2, az ő közönségarányuk 11,2 százalékra nőtt. Továbbra sem tudnak a korábbi számaikhoz visszatérni az RTL Magyarországhoz tartozó kábelcsatornái, gyakorlatilag mind a F+ (4,1% SHR), mind a Cool csak stagnált (2,5% SHR). Javított viszont a Viasat3 (2,4% SHR), de így sem tudta megelőzni a Coolt. Az Eurovíziós Dalverseny hátszele nélkül a kereskedelmi célcsoportban újra az egy százalékos szint alá esett a Duna TV (0,8% SHR).