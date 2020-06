Erős évet zárt a magyar Suzuki gyár

Az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. tavaly 23 százalékkal növelte a belföldi értékesítésből származó nettó árbevételét, az exportértékesítésből eredő nettó árbevétel is 23,5 százalékkal emelkedett - ismertette a vállalat HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatója a társaság 2019-es eredményeit ismertető internetes sajtótájékoztatón.

A társaság hajómotor kategóriában is erősítette pozícióját. A hajómotor üzletág 2017 óta a közép-kelet-európai régió központja és 567 regisztrált motorral piacvezető Magyarországon. A divízió 1469 hajómotort exportált 2019-ben Észtországba, Lettországba, Litvániába, Fehéroroszországba, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába és Albániába.

Az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. tavaly 23 százalékkal növelte a belföldi értékesítésből származó nettó árbevételét, az exportértékesítésből eredő nettó árbevétel is 23,5 százalékkal emelkedett - ismertette a vállalat HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatója a társaság 2019-es eredményeit ismertető internetes sajtótájékoztatón.Fejesné Gyurján Ildikó elmondta, a társaság csaknem 2,41 milliárd euró értékű nettó árbevétellel zárta a 2019-es évet. Exportból 2,07 milliárd euró származott, a belföldi értékesítés árbevétele 343,3 millió euró volt. A Suzuki alapítása óta 1,9 milliárd eurót fektetett be Magyarországon, ezzel az értékkel a legnagyobb japán beruházó. A vállalat tavaly 60 millió eurót fordított fejlesztésekre, főként a hibrid modellek bevezetésére.

