Nemzetközi légikikötőt csinálna a kormány Székesfehérváron?

A Magyar Közlöny legfrissebb számában vette észre a privatbankar.hu, hogy kormányhatározat rendelkezik az Alba Airport repülőtér nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejlesztéséről, és az ehhez szükséges kormányzati intézkedésekről.

A Kormány ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával készítsenek előterjesztést a megvalósításához szükséges intézkedésekről április 30-ai határidővel.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere tavaly ősszel még arról beszélt, hogy elkészült egy sport- és üzleti célú reptér fejlesztésének tanulmánya 13-14 milliárd forint értékben, amely tartalmazza a 62-es és 63-as utak összekötő útjának elkészítését is. „Ez a fejlesztéscsomag már a kormány előtt van. Várunk arra, hogy más hazai reptér fejlesztésekkel együtt a kormány állást foglaljon. Abban bízunk, hogy zöld lámpát kap a fejlesztés!” – emelte ki a városvezető, hangsúlyozva, hogy pozitív elbírálás esetén is néhány évet biztosan igénybe vesz a megvalósítás. A koncepcióban kisrepülőgépek fogadása szerepel a megfelelő hangárok, a különféle szolgáltatások, az infrastruktúra és a közlekedés biztosításával, illetve a füves pálya mellett épülne egy betonos pálya is.

A kérdés már csak annyi, hogy kisrepülőgépek fogadására alkalmas légikikötőt, vagy egy nemzetközi kereskedelmi repülőteret alakítanak-e ki Fehérvár térségében.