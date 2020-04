Hétfőtől újra lehet repülni Budapestről Amszterdamba a KLM-mel

Jövő hétfőtől újraindítja a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és az amszterdami Schiphol repülőtér közti légiforgalmát a KLM Holland Királyi Légitársaság. A biztonságos repülésről fokozott reptéri és fedélzeti intézkedések gondoskodnak majd. Ez is alátámasztja azt a mai hírt, hogy a budapesti repülőtér utasforgalma is lassan és fokozatosan újraindul.

A KLM Holland Királyi Légitársaság Budapestet és Amszterdamot összekötő járatát Embraer 190 típusú gépek teljesítik majd, amelyek a tervek szerint minden nap 12:00-kor indulnak a magyar fővárosból és 14:05-kor érkeznek Amszterdamba. Azok, akik Amszterdamból szeretnének Budapestre utazni a 9:15-kor induló és 11:15-kor érkező járatot tudják majd igénybe venni.

A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér (Fotó: Raimond Spekking) A budapesti Liszt Ferenc Repülőtér (Fotó: Raimond Spekking)

Április 27. és május 3. közötti héten a KLM 25 tengerentúli járatát üzemelteti a Schiphol repülőtérről.

A nyári menetrend szerint tervezett összes járat változhat. A KLM azt tanácsolja, hogy az utasok a foglalás előtt ellenőrizzék a különféle korlátozásokat, amelyek országonként és személyenként változnak, és bármikor megváltozhatnak. Naprakész menetrend információ itt elérhető.

Annak érdekében, hogy a légiközlekedés újraindulása minél zavartalanabb legyen, és az utasok kényelmesen tervezhessék meg következő repülésüket, a KLM ingyenes lehetőséget kínál a lefoglalt utak időpontjának megváltoztatására. Az induló járatokról, a foglalásokra vonatkozó szabályokról, a jegyvásárlásról és kedvezményes módosítási feltételekről szóló részletes tájékoztatás a KLM weboldalán érhető el.

Biztonsági intézkedések a koronavírus-járvány miatt

A KLM prioritásként kezeli az utasai és a dolgozói biztonságát és egészségét, ezért a WHO, a RIVM, a GGD és a KLM egészségügyi szakértői által javasoltak szerint különleges egészségügyi óvintézkedéseket vezetett be földön és levegőben egyaránt.

A távolságtartás jegyében a légitársaság arra törekszik, hogy biztosítsa az emberek közti másfél méteres távolságot. Abban az esetben, ha a gépeken kevés ember utazik, a KLM igyekszik két utas között a lehető legtöbb ülőhelyet szabadon hagyni. A biztonság érdekében az amszterdami Schiphol reptéren több szolgáltatásért is csak kártyával lehet fizetni, az utasok pedig csak kisebb csoportokban szállhatnak fel a gépre.

A személyzettel való érintkezés lehetőségét szintén minimalizálta a légitársaság, ezért a járatokon elérhető étkezési lehetőségekeket is leegyszerűsítette. A légiutas-kísérők maszkban és kesztyűben dolgoznak, elkülönített mosdót használnak, valamint gyakran használnak kézfertőtlenítőt és egyéb extra higiéniai termékeket. A gépeken a szokottnál szárazabb a levegő, amit gyakran cserélnek és szűrnek a különeges filterekkel annak érdekében, hogy az por- és vírusmentes legyen. Ezek mellett a takarítások és fertőtlenítések számát is növeli a KLM.

Több ország is intézkedéseket vezetett be a közelmúltban a légitársaságok számára a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében, amelyek megkövetelhetik, hogy az utasok egészségügyi ellenőrzésnek, vagy akár lázmérésnek is alávessék magukat annak függvényében, honnan hová tartanak. Ezeket az ellenőrzéseket a KLM dolgozói és a reptér egészségügyi szakértői közösen végzik.

Április 17-e óta a KLM egészségügyi ellenőrzési űrlapot biztosít azoknak az utasoknak, akik az amszterdami repülőtérre indulnak az EASA által magas kockázatúnak ítélt országokból. Ezeket az utasokat az válaszaik alapján a holland kormány akár el is tilthatja a KLM gépeken való repüléstől.