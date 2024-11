Ennek örülnek a cégek egy új felmérés szerint

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Bármennyire is könnyebb most új kollégákat találni a magas átlagos jelentkezőszám miatt, sok esetben jelentős kihívás a megfelelő munkaerőt kiszűrni. Számos vállalat ugyanis nem használja ki a technológia biztosította lehetőségeket a toborzás területén. Ugyanakkor a magyar munkaadóknak, mindössze 28 százaléka elemzi rendszeresen az álláshirdetései teljesítményét és nagyjából ennyien egyáltalán nem figyelnek oda erre” – mondta Martis István, a Profession.hu ügyvezető igazgatója.

Bár a magasnak számító jelentkezőszám miatt könnyebb helyzetben vannak a vállalatok, a hatékony toborzás viszont ebben az esetben is kihívást jelent számos munkáltató számára.

Az idősebb dolgozók is gyakrabban gondolkoznak váltáson Fotó: Depositphotos

A felmérés keretében felmérték azt is, hogy a magyarországi munkaadók szerint kik váltanak leggyakrabban munkahelyet: úgy gondolják, hogy a fiatalabbak lényegesen könnyebben állnak fel és váltanak munkahelyet, mint az idősebb generációk tagjai: 65 százalékuk nyilatkozta, hogy a 18-29 éves korosztály potenciális elvándorló. A 30-39 évesekről a válaszadók nagyjából fele gondolkozik így, a 40-49 évesek esetében pedig mindössze tízből kettő.

2023-ban ugyanis a megkérdezett vállalatok 44 százaléka számolt be az előző évhez képest nagyobb elvándorlásról, ez az arány jelenleg 37 százalékra mérséklődött.

Fontos, hogy kiigazodjunk az álláskeresés útvesztőiben is Fotó: Unsplash

Idén jellemzően stagnált, vagy inkább csökkent a fluktuáció mértéke és 2025-re vonatkozóan is valamivel optimistábbak most a cégek az őket érintő munkaerő-vándorlási trendekkel kapcsolatban, mint az előző két évben.

A magyarországi cégek most valamivel derűlátóbbak a jövő évi munkavállalói állományuk méretének alakulásával kapcsolatban, mint a tavaly ilyenkor. Többen számítanak 2025-ben változatlan létszámra és kevesebben várnak csökkenést e tekintetben: tavaly a megkérdezett vállalatok 35 százaléka, idén már 40 százaléka tervezett változatlan méretű munkavállalói csapattal, míg csökkenésre tavaly 13 százalék, idén pedig 11 százalék számít — derül ki a Profession.hu állásportál nagy mintán, összesen 1213 céges kitöltést elemző HR Körkép felméréséből.

A vállalatok kevésbé küldenék el alkalmazottjaikat, és derűlátóbbak a toborzással kapcsolatban is.

