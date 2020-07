Illegálisan működő pénzváltóra csapott le az MNB

Az MNB hétfői közleménye szerint a kft. korábban egy szövetkezeti hitelintézet kiemelt közvetítőjeként rendelkezett engedéllyel pénzváltási tevékenységre, ám az azzal kötött megbízási jogviszonya megszűnt. A társaság ennek ellenére 2019. június 1-jétől, azaz engedélyének megszűnése napjától is folytatta a pénzváltást.

A Magyar Nemzeti Bank 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-re és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen - közölte a jegybank, amely az ügy kapcsán tavaly már figyelmeztette a fogyasztókat és büntetőfeljelentést is tett.

