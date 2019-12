Jó pénzt kap, akit ma is dolgoztatnak - mi lehet nyitva karácsonykor?

Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a főszabály szerint a boltok zárva vannak - de vannak kivételek is. Ilyenek például megszokott módon a benzinkutak, vagy a Manna ABC-k, vagy a Spar Express boltok az OMV benzinkutakon. A blokkk.com összeállítása szerint főszabály alóli kivételeket több jogszabályból lehet összegereblyézni, ide tartozik a kereskedelemről szóló törvény és a munka törvénykönyve, valamint a trafiktörvény is.

Van, akinek lehet, de nem kötelező



A kereskedelemről szóló törvény meghatározza a kivételek egyik általános körét (a december 24-én 14 órától elrendelt zárva tartás kivételei ezek). Így a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, továbbá az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek bármikor nyitva lehetnek.

A boltos maga dönt a nyitva tartásról, amikor persze tilos, akkor nem lehet nyitva. De megfordítva, a kivételek sem kötelesek kinyitni a munkaszüneti napokon. Ki is alakult a gyakorlat, így a benzinkutak, a különféle pályaudvarok boltjai általában kinyitnak, de az édesség-, vagy a virágboltok esetében már nem mindegyik húzza fel a redőnyt ünnepnapokon - derül ki az összeállításból.

Ha már dolgozni kell az ünnepen, legalább fizessék meg jól - vagy álljon be a tulaj

A másik szabályt a munka törvénykönyve rögzíti, mely - ez fontos - a munkáltató és a munkavállaló kapcsolataira terjed ki. Ennek lényege most, hogy munkaszüneti napon "rendes munkaidőre a munkavállaló a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben osztható be", mégpedig az "általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján". Nos, az ellenőrzési gyakorlat ezeket az igényeket a kereskedelmi törvényben körülírt kivételek alapján határolja be.

Úgy egyébként ezekben a boltokban vaskos pótlék jár az alkalmazottnak ünnepnapokon, az 50%-os vasárnapi pótlékkal szemben 100% üti a bolti dolgozó markát, ha alkalmazott.

Nyitva lehet az a bolt is, ahol nem a munkavállaló, alkalmazott, hanem maga a vállalkozó áll a pult mögé, vagy éppen valamelyik segítő családtag. Rájuk nem vonatkozik a munka törvénykönyve, és nem kell a kereskedelmi törvény december 24-hez kötött, említett kivételezett köréhez tartozniuk - ez is elfogadott gyakorlat. A további kivételek közé sorolható még a kisebb ajándékbolt, valamint a kiemelt idegenforgalmi helyek kisebb boltja (ami a rendeltetés révén úgyszintén elfogadott gyakorlat).

A trafiknak 5 napot nyitva kell lennie egy héten

A dohányboltok működését nem a kereskedelmi törvény szabályozza. A trafiktörvényben ugyanakkor van egy utalás a dohányboltok nyitvatartására, a koncessziós szerződéssel összefüggésben. Ez úgy szól, hogy "adott településen a dohánytermékekhez való hozzáférés lehetősége a fogyasztók számára a hét legalább öt napján fennmaradjon". A "legalább" szövegezésben pedig benne van a 6, vagy 7 napos lehetőség is. Ezen persze lehet elmélkedni, de hát sok trafik kinyit munkaszüneti napon, sok helyen pedig nem alkalmazott dolgozik ilyenkor - írja a blokkk.com.