Megvan mekkora hitelből vette meg Tiborcz István Mészárosék ötcsillagos szállodáját

A tulajdonosszerzést még tavaly novemberben jelentette be a Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Zrt.

Új tulajdonoshoz került 2019. novemberében a tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa - számoltunk be mi is a változásról. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodáját a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Témadesign Kft. birtokolta és üzemeltette, Tiborczék pedig ezt a társaságot vásárolták fel.

A tulajdonosváltást a cégbíróság a jogviszony kezdetétől számított egy hét után be is jegyezte, 2019. november 20.-án. Ezzel túl sok minden nem változott a jelek szerint: mindössze a cég székhelye került át a felcsúti Fő utca 65. szám alól Budapestre, a Kelenhegyi út 27. szám alá, ami egyben több más Tiborcz-cég székhelye is.

Ennél azonban sokkal árulkodóbb az, hogy a cégkivonat tanúsága szerint a BDPST Zrt. által megszerzett - 100 százalékos - üzletrészt a Magyar Fejlesztési Bank zálogjoggal terhelte. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a cégvásárláshoz valamilyen hányadban banki kölcsönt vettek fel Tiborcz Istvánék.

A cégbírósághoz benyújtott dokumentumok szerint mintegy 881 millió forintnyi banki kölcsönnel finanszírozták az ügyletet Tiborczék.

Nem ez az első eset egyébként, hogy a Témadesign Kft. üzletrészére banki zálogjog került. Az Opten adatbázisa alapján Mészárosék alatt is volt ilyen bejegyzés a cégkivonatban. Akkor a Gránit Bank jegyezte a zálogjogot 550 millió forint értékben.

Tiborczék egyébként nem tettek rossz lóra az ötcsillagos szállodával, hogy korábban Mészáros Lőrincék új szobák kialakítására és a belső terek felújítására a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretén belül nyertek el 324,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást.