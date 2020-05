Július elején indulhatnak a közvetlen charterjáratok a tengerparti üdülőhelyekre

Nem változott az utas által kezdeményezett lemondás szabálya. Ilyen esetben továbbra is csak akkor köteles teljes mértékben visszafizetni a befizetett előleget az utazásszervező, ha az adott országot a Külügyminisztérium az utazásra nem javasolt kategóriába sorolja. Minden egyéb esetben az utazásszervező saját általános szerződési feltételei irányadóak. Az utazásszervezők ilyen esetben is felajánlhatnak utazási utalványt az utasoknak. A kormányrendeletben meghatározott esetekben és az ott részletezett formában kiállított utazási utalványokra az utazásszervező vagyoni biztosítéka fedezetet nyújt.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!