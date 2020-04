Különleges gazdasági övezeteket hoz létre a kormány – az elsőt Gödön

Kormányrendelet született róla, Göd közigazgatási területe lett az első ilyen övezet az országban, ahol a Samsung gyára is található.

Miért pont Gödön? A Pest megyei településen található a Samsung egyik gyára. A Samsung SDI egyébként tavaly ősszel jelentette be , hogy mintegy 390 milliárd forintból bővítik a gödi akkumulátorgyártó üzemet, a beruházás 1200 új munkahelyet hoz létre. Ebbe az állam is beszállt, vissza nem térítendő támogatást adtak a beruházáshoz. A támogatás miatt az Európai Bizottság vizsgálatot indított.

A rendelet kimondja azt is, hogy a különleges gazdasági övezet területét és a beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat a kormány rendeletében határozza meg. Ahol a rendelet megyét említ, azon a főváros területén kijelölésre kerülő különleges gazdasági övezet esetében a fővárost kell érteni.

Péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet is, amely szerint

