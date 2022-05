Lázár János holdudvarának önti a dohányt a trafikbiznisz

Keményen pöfékeli a pénzt a dohányboltokat áruval ellátó monopólium. Ez mit sem mutat jobban, hogy 861 milliárd forint nettó árbevétel mellett 6,6 milliárd forint adózott eredményt értek el 2021-ben - derül ki az Országos Dohányboltellátó Kft. éves beszámolójából.

Ez 2020-hoz képest közel 120 milliárd forint árbevétel-növekedést, valamint 1,1 milliárd forinttal több profitot jelent, miután a 2020-as év 741 milliárd forint árbevételt és 5,3 milliárd forint adózott eredményt mutatott ki.

Kapcsolódó cikk A drasztikus adóemelés és a koronavírus beszakította a dohánypiacot Azt már a 2020-as adatok is jelezték, hogy a januári és az áprilisi adóemelések miatt sokan vásároltak be előre cigarettából.

A társaság a személyi jellegű ráfordításoknál a 2021-es üzleti évben a 2020-as évhez viszonyítva 131 millió forinttal több költséget számolt el. A kiegészítő melléklet szerint, 2020-hoz képest 66 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma: tavalyelőtthöz képest már csak 581-en dolgoztak a cégnél. Ha a bérköltséget nézzük, egy főre vetítve ez az összeg havonta meghaladja a 600 ezer forintot.

Milliárdos nyereséget hoztak össze. Fotó: Pixabay Milliárdos nyereséget hoztak össze. Fotó: Pixabay

A benyújtott dokumentumokból kiderül az is, hogy a szép eredmény után osztalékot is jóváhagytak a tagoknak, összesen 6,3 milliárd forintot. Ezt már áprilisban ki is fizették.

A céltartalékból 400 millió forint szerződésben kötelezettségként vállalt támogatási összeget is feltűntettek a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért részére a következő három évre vonatkozóan. Továbbá látvány-csapatsport támogatására és kiegészítő sportfejlesztési támogatásra is több jutott, mint az előző évben: közel 54 millió forinttal, összesen 253 millió TAO-támogatást fizettek ki.

A 2015 óta létező Országos Dohányboltellátó Kft-t egyébként 51 százalékban a Tabán Trafik Zrt, 49 százalékban a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. tulajdonolja, ügyvezetőik Jászter Csaba és Peho Árpád. A Tabán Trafik Sánta János érdekeltségébe tartozik, akit pedig Lázár János hódmezővásárhelyi vállalkozói holdudvarához sorolnak. Az Országos Dohányboltellátó Kft. háttere tavaly tavasszal átrendeződött, miután a Sánta-család átalakította a tulajdonosi céghálót. Erről bővebben az alábbi cikkben olvashat: