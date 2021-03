Leokézta a versenyhivatal, vihetik a Tigázt Mészáros Lőrincék

Nem talált kivetnivalót a Gazdasági Versenyhivatal Mészáros Lőrincék legújabb nagybevásárlásában, derül ki a versenyhivatal honlapján még pénteken közzétett döntésből. Mint ismert, a felcsúti üzletember többségi tulajdonában álló Opus Global Nyrt. bő két héttel ezelőtt jelentette be, hogy aláírta az ország legnagyobb földgázelosztó társasága, a Tigáz Földgázelosztó Zrt. megvásárlásáról szóló megállapodást. Hogy ezt valóban megtehessék, azt előbb a GVH-nak le kellett okéznia - ez tehát meg is történt.

A versenyhivatal a bejegyzése szerint összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény vonatkozó pontja alapján igazolja, hogy az ügyben vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

Az Opus a svájci központú MET Csoporttól veszi meg az MS Energy Holding AG 50 százalékát, ezzel 49,57 százalékos részesedést szereznek a Tigázban. A felvásárlási megállapodás értelmében Mészárosék a tranzakció zárásakor irányítási jogot is szereznek a földgázelosztó társaságban.

A Tigáz az ország észak-keleti régiójában végez földgáz elosztási engedélyes tevékenységet, és ők üzemeltetik Magyarország leghosszabb, több mint 33 ezer kilométeres hálózatát. A cég a hazai gázvezeték-üzemeltetők közül az egyik legeredményesebb, 2019-ben a társaság árbevétele 32 milliárd forint, üzemi eredménye 6,7 milliárd forint, adózott eredménye pedig 2,3 milliárd forint volt.

Az Opus igazgatósága korábban arról is döntött, hogy sikeres tranzakció esetén a Status Energy Kft.-vel közösen ötven-ötven százalékos tulajdoni arányban létrehozza az Opus Energy Kft.-t. Eléggé bízhattak abban, hogy a GVH nem tesz keresztbe nekik, ugyanis az Opus Energy létesítő okiratát az elektronikus cégjegyzék szerint már március 10-én, egy nappal a vásárlási megállapodás aláírása előtt összeállították, március 12-én pedig, amikor a tőzsdei társaság kidobolta a megállapodást, már be is jegyezték a társaságot. Az Opus Energy élére egyébként az a Gombai Gabriella került, aki Mészáros Lőrinc lányával, Mészáros Beatrixszal együtt a Talentis Consulting Zrt. vezérigazgatója is.

Az Opus az Opus Energyn keresztül fogja tulajdonolni a Tigázt és a tavaly december 23-án megvásárolt Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t (Titászt). A tranzakciók zárását követően az Opus a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé válik.