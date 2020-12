Már nincs szükség Mészáros Lőrinc cégeire?

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb energetikai üzlete a Mátrai Erőmű körül bontakozott ki. Mészáros Lőrinc látta meg a fantáziát az energiaipari befektetésben, de a szerelem viszonylag rövid életűnek bizonyult, mert alig pár évben mérhető rövidségű idő alatt meg is szabadult a portékától. A vevő azonban nem egy másik piaci szereplő volt, hanem az állam, amely a Magyar Villamos Műveken (MVM) keresztül ütötte nyélbe a dealt. Ennek során nem spóroltak az adófizetők pénzével, így Mészáros több mint korrekt árat kapott az érdekeltségéért. A NER világában persze nem szokatlan, hogy a nemzeti tőke megerősítésére kijelölt befektetők jó boltot csinálnak az állammal.

Az adásvétel több társaság bevonásával zajlott, a főszereplők közt volt a Mátra Energy Holding Zrt. (MEH), valamint a Status Power Imvest Kft. (SP). Ezek a cégek első körben a Mészáros-birodalom energetikai ékkövei voltak, előbbi birtokolta a Mátrai Erőmű több mint 70 százalékos pakettjét, utóbbi pedig a tulajdonosa volt a MEH-nek. A piramis csúcsán pedig a tőzsdén forgó Opus Global Nyrt. állt, alá sorolódtak be a vállalatok.

Ez a portfolió végül az állami Magyar Villamos Művek Csoport tulajdonosi hálójában landolt, miután Mészáros kiszállt. Aztán átmeneti csend lett, de most megint hallatnak magukról a Mészáros-árvák. Az elmúlt hetekben több olyan tulajdonosi döntés is született, amelyek alapvetően határozzák meg a cégek jövőjét.

Október 20-án született határozat arról, hogy a Status Powert beolvasztják a Mátra Energy Holdingba – derül ki a cégközlönyből. Egyben arról is döntött a tulajdonos MVM, hogy a MEH alaptőkéjét leszállítja, közel 6,3 milliárd forintról 100 millióra – a tőkeszerkezet átalakítása céljából.

A Status Power 2017 végén jött létre, a Status Energy Magántőkealap istápolásával. Utóbbi megalapításában pedig a Opus Global vett részt. Az alapot a Magyar Nemzeti Bank 2017 októberének végén vette nyilvántartásba. Az SP-ben tulajdona volt még a mostani kurzusban szintén prosperáló, például a paksi híd építésére is megbízást kapó Duna Aszfalt Kft.-nek, de ők 2019 végén kiszálltak (a Szijj László érdekeltségébe tartozó kft. egyébként idén szeptember végi bejegyzés szerint zártkörű részvénytársasággá alakult át). Így aztán a Mátrai Erőmű állami visszavásárlása során már az Opustól és a magántőkealaptól vette meg a céget az MVM, a változást idén tavasszal jegyezték be. Ezt követően az SP tőkéjét 3 millió forintról 6,9 milliárdra emelték. A beszámoló szerint az SP a 2019-es évet 338,5 millió forintos veszteséggel zárta.

A másik vállalat, a Mátra Energy előélete valamivel könnyebben áttekinthető. Alapítója és egyedüli tulajdonosa végig az SP volt, az igazgatóságban pedig az MVM megjelenéséig helyet kapott Mészáros Lőrinc – időközben elvált – felesége, Mészáros Beatrix is. A cég jegyzett tőkéje 6,296 milliárd forint – ezt csökkentik 100 millió forintra, mint jeleztük cikkünkben. A vagyonkezeléssel foglalkozó társaság tavaly – tehát még a Mészáros-érában – 8,12 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

A Mátrai Erőmű adásvételéről egy idén március végi közleményben számolt be az MVM:

2020. március 26-án lezárult a tranzakció, amely során az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. megvásárolta a Mátrai Erőművet és a Geosol Kft.-t is tulajdonló Status Power Invest Kft.-t. A megvásárolt cégcsoport vételára összesen 17 millárd 440 millió forint, amelyből 10,1 milliárd forint az Opus Globalt, 7,3 milliárd forint a Status Energy Magántőkealapot illeti. Az új tulajdonos ezen felül 11,4 milliárd forint értékben hitelkeretet nyit az erőmű részére, amely fedezetet nyújt a fennálló banki- és nem banki tartozásokra, valamint biztosítja az erőmű biztonságos működését 2020 végéig. A vételár alapja független nemzetközi tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés volt.

Ebből kiderül, hogy mekkora volt az SP két tulajdonosának részesedése a vételárból. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Mészáros érdekeltsége, az Opus ennél kevesebbet fizetett korábban az akkor még német tulajdonban álló erőműért. A becslések 5 és 11 milliárd forint között szóródtak, de mindenképpen alacsonyabb összegről volt szó, mint amennyiért nem sokkal később megváltak az erőműtől, miután az már nem ígért nyereséget a szén-dioxid kvóták drágulása miatt. Az ügyben feljelentés is született, de a nyomozók megállapítása szerint nem történt bűncselekmény. A tavalyról szóló beszámoló szerint egyébként az erőmű 5,89 milliárd forintos veszteséget ért el, vagyis 2019 a sorban immár a harmadik év volt, amikor mínuszos lett az eredményük.

Végső soron az történik most, hogy a Mátrai Erőmű rövid, de annál intenzívebb két éves korszakában – amit a Mészáros-családhoz kapcsolódó befektetői kör dominált – meghatározó szerepet játszó társaságok közül az SP lekerül a térképről, feloldódik egy másik vállalkozásban, a MEH-ben, amely társaságnál pedig a korábbihoz képest minimálisra szállítják le az alaptőkét. Ennek oka nem derül ki a cégközlönyből, tehát nem tudni, hogy esetleges veszteség rendezése miatt van erre szükség, vagy más áll a háttérben. Ha azt nézzük, hogy tavaly több mint 8 milliárdos eredményt ért el a MEH, akkor az előbbi verzió nem tűnik kielégítő magyarázatnak. De tavaly még a végső tulajdonos is más volt, azóta minden megváltozott az erőmű körül. Elképzelhető ugyanakkor, hogy az MVM a cégstruktúra tisztítására készül itt is, ahogy a teljes csoport szintjén is hasonló feladat áll előttük jövő év elején. Mivel idén október óta a MEH helyett már az MVM a bejelentett tulajdonosa az erőműnek, valóban kérdéses, hogy mi lehet még a cél a Mátra Energy-vel.