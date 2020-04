Megérkeztek a régóta várt rendeletek: emelkedik a SZÉP-kártya keretösszege, kitolják az adóbevallási határidőket

A világ vezető lapjait is megroppantotta a koronavírus-válság

A hirdetések bezuhanása megszorításokat hoz a digitális és a print piacon egyaránt. A nyomtatott lapok eladásai tovább esnek, így a Financial Times, a Telegraph és a Guardian is kénytelen az újságírók fizetését csökkenteni. A New York Times-ot leszámítva, amely még nyerhet is a pandémián, elbocsátások, kényszerszabadságok, munkaidőkurtítás - mind napirenden van a médiában. Ami pedig a kicsi, regionális lapokat illeti: java részüket valószínűleg végleg eltörli a járvány.