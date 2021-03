Megint nagyobb halra vetette ki a hálóját a 4iG

Előzetes megállapodást kötött a 4iG Nyrt. a román RCS & RDS konzorciummal, a tulajdonában lévő DIGI Csoport magyar érdekeltségeinek megvásárlásáról. A tranzakció legkésőbb szeptember végéig zárulhat - közölte hétfőn a 4iG. Mint írták, a vállalat az akvizícióval folytathatja terjeszkedését a hazai távközlési piacon, miután előzetes megállapodást kötött a román RCS & RDS konzorciummal a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, azaz az Invitel Zrt. és az I TV Zrt. megvásárlásáról. A tervezett tranzakció a társaságok átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően szeptember végéig zárulhat.

A 4iG közleménye megjegyzi, hogy a DIGI Csoport Magyarország egyik vezető távközlési vállalata. A cégcsoport a kábeltévé, a vezetékes internet és adattovábbítás, a mobil távközlés, a vezetékes telefon, valamint a DTH (Direct to Home) műholdas szolgáltatások piacán is jelen van. A DIGI országszerte több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki, és több mint 2,5 millió bevételt biztosító előfizetéssel (Revenue Generating Unit, RGU) rendelkezik.

Mint a fentiekből is kiderül, nem csak afféle PR-es fordulat, hogy a DIGI Magyarország egyik vezető távközlési vállalata. Ha megnézzük a vevő és az eladó adatait, akkor az is kiderül, hogy a 4iG ezúttal is szeretné megfordítani a hagyományos felvásárlási modellt, és a "kishal enné meg a nagyhalat". A 4iG 2020-ban, dinamikus növekedés révén ért el 57,7 milliárdos árbevételt, míg az akvizíciós célpontok közül a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. a cégbírósági adatok szerint 2019-ben 52 milliárdos árbevételt realizált, amelyet tovább növeltek az Invitel és az I TV révén befolyt összegek.