Megkavarja a lapokat az RTL Klub

Vita nélkül állítható, hogy nagyon bejött az RTL Klubnak A mi kis falunk sorozat. A kritikusok ugyan fanyalogtak az induláskor, ám a közönség egyértelműen szerette, és az egyes részek rendre a legnézettebb műsornak számítanak. Az első két szériát 8-8 résszel készítette az RTL, a harmadik évadnál viszont érdekes döntést hoztak. Tavaly ősszel 5 rész került adásba, majd a sorozat idén tavasszal folytatódott, igaz a korábbinál több, 12 epizóddal. Hogy az augusztus végén indult negyedik évad hány részből áll, az kérdéses, az viszont már nem, hogy várhatón idén is elvágják a történetet, és csak 2020-ban folytatódik majd A mi kis falunk.

Tavaly legalább is, a vígjátékot váltotta a csatorna tehetségkutatója, az X-Faktor, és meglepő lenne, ha idén másképpen döntenének. Így pedig idén is azt a megoldást választhatja az RTL Klub, hogy öt részt levetít, majd később folytatja a szériát. Ezek alapján az valószínűsíthető, hogy a szeptember 28-án adásba kerülő rész lehet idén az utolsó, majd szünetre vonul a falusi környezetben játszódó sorozat.

Az X-Faktorról azt jelentette be az RTL Klub, hogy október 5-én szombaton 20:00-kor startol el újra. A korábbi évekhez hasonlóan most is válogatókkal indulnak. Változás lesz a zsűri összetételében, miután Radics Gigi elköszönt a produkciótól. A tehetségkutató 9. évadában új női mentort köszönthetünk Dallos Bogi személyében, aki Gáspár Lacival, ByeAlexszel és Puskás Petivel alig várja, hogy az idei évad tehetségeit mentorálja. A műsorvezető 2019-ben is Kiss Ramóna lesz.

A TV2-nél nem ilyen típusú, ám mégis komolynak mondható változások lesznek. A hétvégén már-már szokásosnak mondható volt az, hogy most is bedobtak egy összefoglalót, így az Ázsia Expressz rajongói vasárnap is nézhették a műsort, a Sztárban sztár leszek pedig hosszabb lett. Persze volt ennek előzménye, hiszen egy héttel korábban viszonylag jó számokkal sikerült előrukkolni annak köszönhetően, hogy szombatra betettek egy Sztárban sztár leszek! összefoglaló adást, míg egy nappal később az Ázsia Expressznek volt egy különkiadása.

A Tv2 ezúttal az eredetileg tervezett Deadpoolt törölte, és helyett szombat este egy másfélórán műsor keretében került egy extra kiadás keretében a Sztárban sztár leszek! - A javából lesz című műsorok. Vasárnap az utazós realityvel próbálták a tehetségkutató melletti műsoridőt kitölteni, így 20:45-től 21:40-ig az Ázsia Expressz Különkiadás jelentkezett. A kettő közül a szombati húzás tűnt inkább sikeresnek, hiszen a Sztárban sztár leszek megnyerte az idősávját, míg vasárnap az Ázsia expressznek nem sikerült ugyanez. Pedig mindkét műsor a nyögvenyelősen indult Love Island ellen került adásba.

A társkereső reality első másfél hete egyébként inkább vesszőfutásnak tűnt, mint diadalmenetnek, és kezdett a „műsor talpa alatt forró lenni a talaj”. Az ugyanis óriási luxusnak számított, hogy az egyik legerősebb idősávot elfoglalva még a csatorna átlagos közönségarányát sem volt képes hozni. Úgy tűnik azonban valami megmozdult, mert Nia és csapata egyre több nézőt kezdett a hét második felében érdekelni, így szerdán és csütörtökön már felfele húzta a Love Island a csatorna közönségarányát. Láttunk egyébként az RTL Klub történetében hasonlóra példát, hiszen a később évekig a csatorna egyik legfontosabb hétköznapi műsorának számító Éjjel-nappal Budapest sem robbant be annak idején, hanem szívós munkával építették fel a program nézettségét.

A TV2-t vélhetőleg a Love Island erősödése és a Kapj el, ha tudsz! folyamatos gyengébb teljesítménye ösztönözte arra, hogy a hétköznapi kínálatot is kicsit átszabja. A csatorna bulvár híradója, a Tények Plusz műsoridejét meghosszabbították 15 perccel, így hétfőtől az Ázsia Expressz későbbre kerül és 19:10 helyett 19:25-kor látható. Utóbbi műsoridejét is megnövelik negyed órával, így a Kasza Tibi-féle vetélkedő fél órával későbbre kerül. Hasonló lépést egyébként nem is olyan régen már láthattunk a TV2-től. Tavasszal ugyanis az Exatlon jó számokat hozott, a Legyen Ön is milliomos viszont csúfos bukás lett. Így a csatorna mindezt úgy hidalta át, hogy a Palik László féle vetélkedőt megnyújtotta, a műveltségi vetélkedőt pedig egy kevésbé fontos idősávba „száműzte”.

Ami a múlt hetet illeti, a 18-49 évesek körében A mi kis falunk lett a legnézettebb, mellette a Sztárban sztár leszek és a Drága örökösök szerepelt a legjobban. A képzeletbeli dobogóról a Jófiúk és az Ázsia expressz csúszott le.

A mögöttünk hagyott héten volt egy, a selejtező szempontjából kulcsfontosságú mérkőzése a labdarúgó válogatottnak. Talán ennek is köszönhető, hogy a szlovákok elleni mérkőzésre a szokásosnál jóval többen voltak kíváncsiak.

A 37. hét számait összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub stabilizálni tudta a múlt héten elért szintet, a TV2 viszont hátrébb csúszott az átlagos közönségarányt tekintve. Az RTL Klub ezúttal átlagosan a készülékek előtt ülők 13,8 százaléka nézte, míg a TV2 esetében 11,8 százalékos eredményt jegyezhettünk fel.

Az utóbbi hetek remeklése után kissé lentebb kellett adni a F+-nak is, a kábeltévé közönségaránya így visszacsúszott 5 százalék alá. A Cool ismét a 2 százalékos szinttel küzdött, tőlük alig maradt el a Viasat3, amely számos újdonsággal rukkol el, így többek között a népszerű magyar telenovella, a 200 első randi új évaddal tér vissza még szeptemberben. A Duna TV is veszített a közönségarányából, ezúttal 0,8 százalékos átlagos értéket mértek náluk.